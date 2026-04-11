Войната в Украйна:

Почти половината от новите пенсии са инвалидни, българите масово се пенсионират по-рано

11 април 2026, 8:00 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Почти половината от новоотпуснатите пенсии у нас са инвалидни. 42% от всички нови пенсии са именно такива. По официални данни инвалидни пенсии поради общо заболяване са отпуснати на над 41 000 души, което е ръст от 3,3% спрямо 2024 г.

За разлика от тях, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест остават без промяна – през 2025 г. те са отпуснати на 53 лица, също както и през 2024 г.

Средната възраст за получаване на инвалидна пенсия е 54 години и 8 месеца при среден стаж от 15 години.

Това сочат данните на Националния осигурителен институт от анализ на новоотпуснатите лични пенсии през 2025 г.

Все повече българи излизат в пенсия по-рано

През миналата година новите пенсионери са 109 418, като броят им намалява незначително - със 195.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

При отпуснатите лични пенсии, които са почти 98 000, нарастването е под 1%, докато при наследствените - 11 400, намалението е над 8%. 

От всички отпуснати пенсии, почти 52% са за стаж и възраст. Половината от тях са при изпълнени и двете условия - 26 500.

Забелязва се ясна тенденция на значителен интерес към излизането в пенсия до 1 година преди да се навърши необходимата възраст, когато е налице нужният стаж.

Съществена група са именно пенсиите по чл. 68а КСО, който позволява пенсиониране до 1 година преди достигане на изискваната възраст, но при намален размер на пенсията.

През 2025 г. такива пенсии са отпуснати на 8725 лица, което представлява 17,2% от пенсионерите с новоотпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст. Средно на тези лица не са достигали около 11 месеца до навършване на изискуемата възраст.

Всички тези нови пенсионери са се съгласили да получават по-нисък размер от 0,4% за всеки недостигащ месеци. Спрямо 2024 година броят им расте с почти 11%.

Източник: БГНЕС

Като цяло, под законоустановената пенсионна възраст за 2025 г. (62 г. и 4 месеца за жените и 64 г. и 8 месеца за мъжете) се пенсионират 35,6% от новите пенсионери, докато през 2024 г. техният дял е бил 32,6%. Това се дължи на възможностите за ранно пенсиониране по чл. 68а и чл. 69б от КСО, предвидени за лица, работещи при тежки условия на труд.

Най-често се пенсионират хората между 50 и 59 години

Пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж, са 13 073. Техният брой е намалял с 231 лица или с 1,7% спрямо предходната година. Средният осигурителен стаж на тези лица е 21,8 години, което показва значително по-ниска трудова активност в сравнение с изискванията за пълно пенсиониране.

С почти 18% на годишна база пък расте броят на хората с пенсия от сектор "Отбрана и сигурност, но с 83% намаляват тези от първа и втора категория труд.

64 години и 3 месеца е била средната възраст за излизане в пенсия у нас, като тя леко се покачва с малко над 1 месец. Средният натрупан стаж пък е 34 години и 6 месеца.

Най-голям относителен дял сред новите пенсионери се наблюдава във възрастовата група 50–59 години, която представлява 40,1% от цялата съвкупност.

Делът на новоотпуснатите пенсии във възрастовата група 60–64 години нараства леко – от 22,3% през 2024 г. до 23,2% през 2025 г. Съществено се увеличава делът на лицата над 67 години, от 8,2% през 2024 г. до 10,7% през 2025 г., което се обяснява с по-трудното изпълнение на условията за пенсиониране и по-високата заболеваемост в по-високите възрастови групи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Пенсионери НОИ Пенсии пенсиониране инвалидни пенсии
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес