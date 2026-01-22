Безплатен куклен театър и работилници очакват децата на Варна всяка неделя

За четвърта поредна година Kaufland България и Държавен куклен театър – Варна обединяват усилия, за да превърнат уикендите в морската столица в празник за най-малките. От тази седмица (25.01) до началото на април (5.04) всяка неделя те ще могат да посетят безплатни куклени спектакли и творчески работилници в магазина на ритейлъра в кв. „Трошево“. Инициативата позволява на децата да се потопят в магията на куклите, а на родителите - да споделят качествено време със своето семейство. Богатата развлекателна програма стартира на 25 януари с вход свободен и начало от 11:00 ч.

Весело и музикално начало на тазгодишната кампания ще даде любимата на децата постановка „Пеещата ферма“. Следват представлението по историята на Ран Босилек „Лакома мецана“ (08.02), „Чудният концерт“ (22.02), „Под гъбката“ (08.03), „Горските певци“ (22.03) и пътешествие в Страната на цветятата със спектакъла „Трите феи“ (05.04).

През седмица театралната програма ще се редува с творчески работилници и приложни занимания, по време на които децата ще изработват различни кукли и животни. Техни помощници ще бъдат актьорите от Кукления театър, които ще осигуряват и всички необходими материали за малките творци.

Спектаклите и актьорският състав на Държавен куклен театър – Варна са носители на множество международни и национални отличия. Партньорството с театралната институция е поредната кампания, реализирана от Kaufland България с мисъл за децата и подрастващите.

„Сътрудничеството ни с Kaufland се утвърди като дългосрочна и значима инициатива, която вече четвърта поредна година носи радост и очакване сред децата на Варна и технитесемейства. Щастливи сме, че заедно можем да им подарим тази непосредствена среща с магията на куклите и кукленото изкуство“, каза Вера Стойкова, директор на Държавен куклен театър – Варна.

Всички представления в афиша на театралната кампания са подходящи за деца над 3 години, а пълната програма на спектаклите и творческите работилници може да бъде намерена на сайта на Kaufland България.