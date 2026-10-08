BILLA отвори нов магазин в Бургас с инвестиция от над 2 млн. евро

В град Бургас отвори врати 174-тият магазин на BILLA в страната. Обектът се намира в ж.к. „Изгрев“, бл. 210, на ул. „Димитър Аврамов“ № 17. Изграден е с инвестиция от над 2 млн. евро.

Магазинът разполага със светла и модерна търговска зала, проектирана според най-новите тенденции в ритейл сектора. Просторните пространства, организацията на продуктовите категории и съвременните интериорни решения осигуряват по-лесна ориентация и комфорт за посетителите. На разположение са както традиционни каси, така и каси на самообслужване, които правят пазаруването по-лесно и бързо.

Новият магазин ще посреща клиентите всеки ден от понеделник до неделя с работно време 07:30 – 22:00 часа.

Богатият асортимент от близо 6 000 продукта включва свежи плодове и зеленчуци, отгледани по програмата „BILLA Градини“, прясно българско месо „Българска ферма“, изпечени на място хляб и закуски, скара и готвени ястия от топлата точка, както и всичко необходимо за дома и ежедневието на съвременния потребител.

Във филиала са внедрени редица енергоефективни решения, като ново поколение CO₂ хладилни инсталации, LED осветление и електронни етикети.

Новият магазин на BILLA в Бургас е осмият обект на компанията в града.