Зимата идва на малки стъпки, типично за ноември. Истинската зима започва на 27 ноември (петък), когато след затопляне, в събота идва ново застудяване. Това каза синоптикът Анастасия Стойчева в интервю пред БНР. "В събота ще е денят - започва понижаване на температурите и отново застудяване, което изглежда ще е със снеговалежи, ще се натрупа и ще се задържи снежна покривка. Трябва да сме готови. В събота и неделя ще дойде зимата", предупреди тя. В неделя в София и в Западна България снегът ще навали.

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"Още нещо опасно ще има в северозападната част на страната. С това затопляне и ниските температури очакваме дъжд - в сряда срещу четвъртък. Поледици ще има - опасно явление, почти не може да се реагира и затова нека да бъдем внимателни", съобщи Анастасия Стойчева.

А след снега следващите дни, началото на декември ще е по-спокойна за валежите и "ще има ниска облачност и мъгла".

"При слабото затопляне очакваме в котловините и долините на реките отново мъгла, често е под 50 м видимост, тя е най-типична за декември и януари за нашата страна", каза тя.