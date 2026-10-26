„Не се оттеглям, тепърва започвам битката“: Главният икономист на КНСБ Любослав Костов след като напусна поста си

След като в петък затвори вратата на кабинета си след 12 години работа, главният икономист на КНСБ и директор на ИССИО доц. д-р Любослав Костов излезе с остро и категорично изявление в социалните мрежи. Той благодари за масираната подкрепа от страна на гражданите и обяви, че напускането на досегашната му позиция не означава оттегляне от обществения живот, а начало на нов етап. ОЩЕ: "Човешкият капитал има лимит и достойнство": Главният икономист на КНСБ Любослав Костов напуска поста си

"През последните 72 часа телефонът ми прегря. Затворих вратата на кабинета си с чиста съвест, но това, което последва, надмина всякакви очаквания — над 1,2 млн. четения в мрежата и хиляди съобщения от хора от фабрики, училища, мини и университети. Благодаря ви от цялото си сърце", написа той в профила си във Facebook.

В отговор на множеството запитвания защо се оттегля точно в този момент, той заяви категорично: "Аз не се оттеглям — а тепърва започвам".

В позицията си Костов отправи остри критики към настоящия икономически и политически курс в страната, като предупреди за опасностите пред работещите хора и средната класа. Икономистът заяви, че у нас се прави опит да се наложи „неолиберална диктатура“, при която технократите разглеждат държавата като нещо излишно, хората — като алгоритъм, а бюджета — като обикновена банкова транзакция.

Според него е недопустимо сухото отчитане на банкови проценти да се използва като параван за реалните проблеми на хората по региони — като лекарите във Видин или майките в Кърджали.

Любослав Костов разкри, че в момента подготвя конкретни инициативи, ориентирани към икономическата защита на гражданите: "Работя върху няколко неща, които скоро ще обявя. Строго експертни неща, които са крайно необходими на средната класа и всички работещи. Тяхната единствена цел ще бъде да върнат човека в центъра на икономиката".

Той подчерта, че възнамерява да продължи тази битка извън официалните щатове и заплати, но „с лице, име и сърце“.

Завършвайки с призива „Долу неолиберализма!“, Костов даде ясен сигнал, че предстоят нови публични дейности и експертни предложения в подкрепа на трудещите се у нас.