Войната в Украйна:

"Било е страшно!": Есенните бури в края на август потопиха морски курорти у нас (СНИМКИ и ВИДЕО)

01 септември 2025, 10:44 часа 597 прочитания 0 коментара
"Било е страшно!": Есенните бури в края на август потопиха морски курорти у нас (СНИМКИ и ВИДЕО)

Снимки и видеа от бурята в неделя следобед в редица крайморски курорти и в Източна България изпълниха социалните мрежи. На кадри, разпространени от Meteo Bulgaria се виждат вихрушки, придружени със силни дъждове и наводнения в Созопол, Китен, Дряново, Котел и редица населени места.

На този фон се оказа, че лято 2025 г. в България дори не е било най-топлото - миналогодишното го изпреварва, а през 2012 г. е било най-топлото. Проблемът обаче е именно във валежите - няма ги и това кара страната да се засушава, твърди климатологът Симеон Матев.

Още: Септември е, разделяме ли се с лятото? Отговорът от Николай Василковски

На фона на бурите и градушките в редица населени места обаче, най-проблемната точка относно засушаването и безводието - Плевен - остана отново без дъждове на 31 август. Матев предупреди, че истинско облекчение за града може да дойде през втората половина на есента. Това обаче е несигурна все още прогноза. Климатологът уточни, че днешните валежи може да помогнат най-много за няколко дни, "да се напълнят резервоарите". Друга аномалия при валежите - това лято повече е валяло в Южна България, не в Северна, по принцип е обратното, поясни Матев пред bTV. През декември и януари поне засега прогнозите са, че ще има валежи, които отговарят на нормата, каза още той, но предупреди, че е много рано за конкретни прогнози дали зимата ще е топла или не.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Времето следващата седмица

Още: "Време, само за правене на лютеница": Проф. Рачев със стряскаща прогноза за уикенда

От понеделник пак тръгва затопляне, вторник и сряда вече ще е над 30 градуса по Целзий, дори 35, заяви Матев. Той предупреди, че от сряда вечер може да има превалявания и след това до края на седмицата ще има по-мрачни дни, но не по цял ден – по-скоро сутрин и до обяд вече отново ще има слънце. То не е толкова силно, колкото през юли, може да се стои по цял ден на плажа, заяви климатологът.

Опасни бури с градушки удариха части от страната

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Времето буря бури прогноза за времето
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес