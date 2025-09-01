"Било е страшно!": Есенните бури в края на август потопиха морски курорти у нас (СНИМКИ и ВИДЕО)

Снимки и видеа от бурята в неделя следобед в редица крайморски курорти и в Източна България изпълниха социалните мрежи. На кадри, разпространени от Meteo Bulgaria се виждат вихрушки, придружени със силни дъждове и наводнения в Созопол, Китен, Дряново, Котел и редица населени места.

На този фон се оказа, че лято 2025 г. в България дори не е било най-топлото - миналогодишното го изпреварва, а през 2012 г. е било най-топлото. Проблемът обаче е именно във валежите - няма ги и това кара страната да се засушава, твърди климатологът Симеон Матев.

На фона на бурите и градушките в редица населени места обаче, най-проблемната точка относно засушаването и безводието - Плевен - остана отново без дъждове на 31 август. Матев предупреди, че истинско облекчение за града може да дойде през втората половина на есента. Това обаче е несигурна все още прогноза. Климатологът уточни, че днешните валежи може да помогнат най-много за няколко дни, "да се напълнят резервоарите". Друга аномалия при валежите - това лято повече е валяло в Южна България, не в Северна, по принцип е обратното, поясни Матев пред bTV. През декември и януари поне засега прогнозите са, че ще има валежи, които отговарят на нормата, каза още той, но предупреди, че е много рано за конкретни прогнози дали зимата ще е топла или не.

Времето следващата седмица

От понеделник пак тръгва затопляне, вторник и сряда вече ще е над 30 градуса по Целзий, дори 35, заяви Матев. Той предупреди, че от сряда вечер може да има превалявания и след това до края на седмицата ще има по-мрачни дни, но не по цял ден – по-скоро сутрин и до обяд вече отново ще има слънце. То не е толкова силно, колкото през юли, може да се стои по цял ден на плажа, заяви климатологът.

