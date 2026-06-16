Битката срещу клетките за телета продължава: Подкрепя ли я мнозинството в парламента?

След като в началото на 52-ото Народно събрание от "Невидимите животни" организираха своеобразен протест пред парламента срещу клетките за телета, битката за хуманно отношение към животните продължава. В сряда сутринта от "Невидимите животни" ще внесат 150 000 подписа в парламента за забрана на клетките за телета, като това ще се случи с мотокар.

Мотокарът е необходим, защото кутиите с подписите са над два метра високи.

"Това е продължение на инициативата ни. Протестът беше да се повдигне темата отново. Внасяме тази петиция, за да се започне процедурата по разглеждането и предлагане на законодателство", каза пред Actualno.com инж. Стефан Димитров, който е председател на Управителния съвет на организацията "Невидимите животини".

Има ли подкрепа от мнозинството в парламента?

Инж. Димитров поясни, че от организацията са разговаряли с много народни представители.

Той обаче е оптимист след последната изява на Антон Кутев от "Прогресивна България" пред "Фокус", от която става ясно, че управляващите ще помислят за законодателство в тази посока.

Проблемът са вариантите за финансиране на инвестициите в стопанствата, които все още ползват клетки. Въпросът е това дали да бъде през държавна помощ или европейски средства, открои инж. Димитров.

В контекста на процедурата по свръхдефицит и заявките за съкращаване на разходи, той смята, че в случая с клетките идеята е да има преходен период от поне няколко години. ОЩЕ: Хора влизат в клетки пред депутатите: Скъпо ли е щастието на телетата?