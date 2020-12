Близо 1 200 човека се регистрираха в онлайн академията на Kaufland през 2020 година

Онлайн академията на Kaufland България под името We Know, You Grow предизвика голям потребителски интерес. Близо 1200 човека се регистрираха в насочените основно към младежи уеб базирани събития, а участниците получиха възможност да се срещнат виртуално с утвърдени професионалисти от различни звена на Kaufland, да научат повече за естеството на работа в компанията и да добият нови професионални знания и личностни умения.

Онлайн академията We Know, You Grow стартира през юли 2020 година като месечно издание и в рамките на 5 месеца запозна участниците с интригуващи теми от различни професионални сфери – маркетинг, човешки ресурси, връзки с обществеността и личностно развитие. Темите бяха представени от професионалисти, които понастоящем са част от екипа на Kaufland България. Чрез своите разкази и примери експертите запознаха отблизо участниците със своя кариерен път и естеството на работата си. Посетители на уебинара получиха и ценни съвети за своето професионално развитие и усъвършенстване на личностните си умения.Kaufland България стартира онлайн академията We Know, You Grow с цел да бъде верен партньор в първите стъпки от кариерния път на бъдещите млади професионалисти в България, да стимулира желанието им за професионално развитие, да им помогне да натрупат ценни знания и да подобрят своите личностни умения. Поредицата ще продължи и през 2021 година, като Kaufland ще формира темите на следващите издания въз основа на обратната връзка на участниците и на потребителите, които проявяват интерес към уебинара. Онлайн академията We Know, You Grow е поредна стъпка от редица мащабни проекти за млади таланти и бъдещи професионалисти, в които инвестира Kaufland България. Вече трета година компанията провежда своя най-голям проект за развитие на млади таланти „Управители на бъдещето“, чрез който търговската верига дава възможност на младежи с малък или нулев професионален опит да преминат едногодишно обучение, след което директно да продължат кариерата си в компанията на постоянен трудов договор и на желаната от тях експертна или ръководна позиция. Благодарение на дългогодишните практикантски програми на Kaufland България, всяка година между 70 и 100 ученици получават възможност да натрупат практически опит в сферата на модерната търговия, а на следващ етап много от тях стартират кариерата си в компанията. Kaufland България е един от най-големите работодатели в България с екип от над 6000 човека. За втора поредна година компанията е Топ работодател според независимия международен институт Top Employers Institute.