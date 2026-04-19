Блокирала машина: Първи проблеми с вота в Стара Загора (ВИДЕО)

Машина за гласуване блокира в началото на изборния ден в Стара Загора. В 69-а секция не проработи машината за гласуване. Вотът продължава на хартия, очакват техник, който да отстрани проблема.

“Седнах да гласувам, сложих картата, появи се съобщение “отпечатване на вашата бюлетина”, но бюлетината не беше отпечатана. След това гласувах на хартия. Чакам техника, за да видя как ще бъде отчетен моят глас”, обясни гласоподавателка и добави, че се притеснява да не бъде опорочен вотът й и да не е гласувала два пъти.

“С мащината на 69 секция, освен че не работи принтера, т. е. не изкара бюлетина, иначе машината си е добре. Чакаме техникът да дойде да отстрани повредата, защото аз няма как да отворя пломбата и да видя дали няма набрана хартия вътре”, обясни член на СИК.

