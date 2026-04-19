Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Блокирала машина: Първи проблеми с вота в Стара Загора (ВИДЕО)

19 април 2026, 9:12 часа 42 прочитания 0 коментара
Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com
Машина за гласуване блокира  в началото на изборния ден в Стара Загора. В 69-а секция не проработи машината за гласуване. Вотът продължава на хартия, очакват техник, който да отстрани проблема.

“Седнах да гласувам, сложих картата, появи се съобщение “отпечатване на вашата бюлетина”, но бюлетината не беше отпечатана. След това гласувах на хартия. Чакам техника, за да видя как ще бъде отчетен моят глас”, обясни гласоподавателка и добави, че се притеснява да не бъде опорочен вотът й и да не е гласувала два пъти.

Още: За първи път: ЦИК отваря вратите на складовете за машините за гласуване пред медиите

“С мащината на 69 секция, освен че не работи принтера, т. е. не изкара бюлетина, иначе машината си е добре. Чакаме техникът да дойде да отстрани повредата, защото аз няма как да отворя пломбата и да видя дали няма набрана хартия вътре”, обясни член на СИК.

Още: ПП-ДБ с десет пъти повече непризнати гласове от ДПС в машинното гласуване (СНИМКИ)

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Стара Загора гласуване машина за гласуване предсрочни парламентарни избори 2026
