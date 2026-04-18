ЦИК показа стъпка по стъпка как се гласува с машина

18 април 2026, 9:02 часа 278 прочитания 0 коментара
ЦИК показа стъпка по стъпка как се гласува с машина

Броени часове преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. От Централната избирателна комисия (ЦИК) показаха пред БНТ как протича гласуването с машина и какво трябва да знаят избирателите, ако са решили да гласуват чрез машина. Председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова показва стъпка по стъпка. Още: За гайките и болтчетата на машините за гласуване: ЦИК уверява, че дори и да се потроши, няма да има манипулации

Тя обясни, че избирателят поставя с този чип нагоре, в слота в долната част на машината, картата, с леко щракване, за да може да се зареди електронната бюлетина. След като избирателят е решил за кого ще гласува, в случай аз ще отбележа "не подкрепям никого", за да не се разбира, че се прави агитация, с бутон преглед избирателят може да прегледа своя избор. Ако е сигурен, че това е окончателният му вот, с бутон "преглед" преглежда още веднъж и с бутон "гласуване" - гласува, поясни Нейкова.

Отпечатва се електронната бюлетина, изчаква се звуковия сигнал, за да сме сигурни, че бюлетината ще се отпечата напълно. Избирателят преглежда своя вот, сгъва бюлетината с текста навътре, взима картата от машината, връща я на секционната избирателна комисия, подава на СИК сгънатата бюлетина за поставяне на един печат, пуска машинната бюлетина в избирателната кутия за бюлетини от машинно гласуване. След това се подписва в избирателния списък, взема личните си документи и напуска изборното помещение. 

ЦИК освободи и над 100 членове на СИК зад граница

Централната избирателна комисия освободи и назначи близо 100 членове на секционни комисии зад граница. Това става по предложение на политическите формации и след подписани лично заявления от хората, пожелали да се оттеглят.

Част от новите членове са назначени на свободните позиции по предложение на външното ни министерство.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
