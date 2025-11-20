Студио Actualno:

България първа спира многократни шенгенски визи за руснаци: Руски репортаж

20 ноември 2025, 06:25 часа 246 прочитания 0 коментара
България първа спира многократни шенгенски визи за руснаци: Руски репортаж

България ще се съобрази с решението на Европейската комисия и ще спре да издава многократни шенгенски визи на руснаци. Това я прави първата страна, която открито налага нови ограничения на руските граждани - твърдението е на изданието "Вот Так", като информацията уж е от източници от българското МВнР.

Още: Воювали за Путин да не стъпват в Шенген: Силен натиск от Източна Европа да се случи

Защо България смята да действа така - заради "продължаващата ескалация на руската агресия срещу Украйна и растящата интензивност на хибридните руски атаки срещу ЕС". Тези причини карат България да обсъди с партньорските страни допълнителни мерки за възпиране на злонамерените атаки на Русия срещу страните от ЕС.

"Изпратени са указания до българските консулства в Москва и Санкт Петербург стриктно да спазват решението на ЕК, което е правно обвързващо за всички държави членки на ЕС", съобщиха от отдела за стратегически комуникации на дипломатическото ведомство, твърди руското издание - Още: България няма да приема документи за шенгенски визи в Москва и Санкт Петербург

И още - България мисли да въведе такива ограничения и за граждани на Беларус.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

През 2024 г. България е издала 7800 визи на руснаци, с процент на откази от 5%. Италия (152 000), Франция (123 000) и Испания (111 000) са издали най-много шенгенски визи на руски граждани. 76% от италианските шенгенски визи са били многократни.

На 7 ноември 2025 г. Европейската комисия реши да ограничи руските граждани що се отнася до получаване на визи за многократно влизане в ЕС. Новите правила не засягат издаването на еднократни визи. Решението за налагане на съответните санкции обаче остава в компетенциите на държавите членки на ЕС. Вдовицата на Алексей Навални, Юлия Навалная, вече коментира откровено, че това решение всъщност е наказание не за руския диктатор Владимир Путин, а за обикновените руснаци, което е несправедливо - Още: ЕС удари по руснаците и им ограничи свободното придвижване

Източник: "Вот Так"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Шенген Руснаци руски граждани война Украйна шенгенски визи шенгенска виза
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес