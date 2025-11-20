България първа спира многократни шенгенски визи за руснаци: Руски репортаж

България ще се съобрази с решението на Европейската комисия и ще спре да издава многократни шенгенски визи на руснаци. Това я прави първата страна, която открито налага нови ограничения на руските граждани - твърдението е на изданието "Вот Так", като информацията уж е от източници от българското МВнР.

Още: Воювали за Путин да не стъпват в Шенген: Силен натиск от Източна Европа да се случи

Защо България смята да действа така - заради "продължаващата ескалация на руската агресия срещу Украйна и растящата интензивност на хибридните руски атаки срещу ЕС". Тези причини карат България да обсъди с партньорските страни допълнителни мерки за възпиране на злонамерените атаки на Русия срещу страните от ЕС.

"Изпратени са указания до българските консулства в Москва и Санкт Петербург стриктно да спазват решението на ЕК, което е правно обвързващо за всички държави членки на ЕС", съобщиха от отдела за стратегически комуникации на дипломатическото ведомство, твърди руското издание - Още: България няма да приема документи за шенгенски визи в Москва и Санкт Петербург

И още - България мисли да въведе такива ограничения и за граждани на Беларус.

През 2024 г. България е издала 7800 визи на руснаци, с процент на откази от 5%. Италия (152 000), Франция (123 000) и Испания (111 000) са издали най-много шенгенски визи на руски граждани. 76% от италианските шенгенски визи са били многократни.

На 7 ноември 2025 г. Европейската комисия реши да ограничи руските граждани що се отнася до получаване на визи за многократно влизане в ЕС. Новите правила не засягат издаването на еднократни визи. Решението за налагане на съответните санкции обаче остава в компетенциите на държавите членки на ЕС. Вдовицата на Алексей Навални, Юлия Навалная, вече коментира откровено, че това решение всъщност е наказание не за руския диктатор Владимир Путин, а за обикновените руснаци, което е несправедливо - Още: ЕС удари по руснаците и им ограничи свободното придвижване

Източник: "Вот Так"