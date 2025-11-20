Спорт:

Ако нямаш паспорт, не можеш да си купиш бензин: В Ростовска област се готвят да го приемат

Купуваш бензин само ако имаш паспорт - такъв проект за нормативен акт е изготвила прокуратурата в Ростовска област, Русия, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който дава и линк към проекта на сайта на прокуратурата.

Каква е причината да се гони такава мярка - не защото има недостиг на бензин и горива, ами да не можело непълнолетни да купуват горива.

"Ограничаването на безплатната покупка на моторно гориво за кросови мотоциклети, които се считат за спортна екипировка, и други подобни превозни средства, би попречило на лица под осемнадесетгодишна възраст, които често нямат шофьорска книжка, да използват обществени пътища, застрашавайки живота си и представлявайки заплаха за другите участници в движението“, се казва в проекта.

Ограниченията обаче не се предлагат да се прилагат за лица над 16 години. В обяснителната бележка към проекта се посочва, че според данни на Държавната инспекция по безопасност на движението в Ростовска област, произшествията с деца на мотоциклети са се увеличили със 70% през последните пет години. През 2018 г. са регистрирани 12 пътнотранспортни произшествия, докато през 2023 г. броят им се е увеличил до 40. Броят на ранените се е увеличил със 77%, от 13 на 55.

Ако проектът бъде приет, новите правила ще влязат в сила на 1 март 2026 г.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
