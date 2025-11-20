Ресторантьор се оплака: Ние не можем да вдигнем цените, но СО увеличава двойно цените за паркиране

Много организации единодушно изразиха мнение, че не е момента сега да се вдигат цените на зоните за паркиране. Знаете, приемаме и еврото, приема се и безумен бюджет за 2026 г. с нови данъци за бизнеса. Държавата ни забранява да повишаваме цените необосновано, а Столична община вдига цените на платеното паркира двойно и то без да каже какво налага това увеличение. Какво налага това поскъпване – дали услугата се е подобрила? Това коментира председателят на Сдружението на заведенията в България Емил Коларов в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Омбудсманът поиска оттегляне на решението за по-скъпи и широки зони за паркиране

Той обясни, че те не твърдят, че по-високите цени на синя и зелена зона от следващата година ще изгони клиентите, но това е капката. И обясни – с бюджета за 2026 г., с новата система за търговците, с увеличаването на данъците, на осигуровките.

Според него трябва да се увеличават паркоместата, а не да се увеличават цените. „Искаме да се редактира тази наредба и да се подложи на обсъждане, тъй като на много обществена дискусия не е имало. Искаме реформи, не искаме да ни се увеличават цените без основание“, каза той.

ОЩЕ: Промените в платеното паркиране в София отиват на съд. Ще издържат ли? Говори Димитър Петров (ВИДЕО)

За днес са обявени няколко протеста пред Столична община срещу разширяването на зоните и вдигането на цените им. Хората, които живеят в районите с въведени зони, не са доволни от тази мярка. Те твърдят, че документите, на които се уповават от екипа на кмета Васил Терзиев за предстоящата промяна, не са представителна извадка на живеещите в столицата.