Истерията с еврото стабилизира цените на храните: Анализ на ДКСБТ

Колкото повече започва словесната истерия с въвеждане на еврото в България, толкова повече се стабилизират цените на храните. За последните 7-8 месеца има почти прави криви, с много леки изменения в определяне на цените на храните нагоре. Пазарът ни е много стабилен. Това заяви председателят на Държавната комисия по софийските стокови борси и тържища Владимир Иванов пред bTV.

Още: Цените в малката кошница поскъпват леко: КНСБ с нови данни

България има добър пазар на цените на храните

Снимка: iStock

Той обясни, че българският пазар е специфичен. Пиперът е нормално да бъде с по-високи цени и се задържа по-висока цена. Конкурентността на българския пазар не е никак малка, имаме доста висококонкурентен пазар, посочи Иванов.

Още: Лоши новини за цената на потребителската кошница

Той увери, че като цяло България има добър пазар на цените на храните. Като търговски практики обаче не предлагаме най-добрите търговски вериги (като движение от производител до краен потребител) - с некоретни практики, оскъпяващи търговски вериги и невъзможността на всеки да упражнява професията "търговец".

Владимир Иванов посочи, че доста малко търговци имат ПОС терминал по пазарите. "Тези търговци, които се правят на земеделски производители по пазарите, нямат ПОС терминали", изтъкна председателят на ДКСБТ. Той добави, че доста трудно се хващат търговците, които нямат терминал.

Владимир Иванов отчете, че поскъпване се забелязва при краставиците и тиквичките за последните 15 дни с около 70 стотинки до 1 лев. Лукът, морковите, картофите имат добро предлагане и са под цената от миналата година.

Лимонът е малко по-скъп, но като цяло плодовете бележат лек ръст. Постепенно ще видим намаляване на цените на плодовете, увери Владимир Иванов.

Още: Неочакван обрат с цената на потребителската кошница