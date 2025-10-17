Извършиха първата частична трансплантация на сърце на 12-годишно дете в Европа

Университетската болница (HUG) в Женева, Швейцария, обяви в четвъртък, че неин медицински екип успешно е извършил първата в Европа частична трансплантация на сърце на 12-годишно дете със сложен вроден сърдечен дефект, съобщи сайтът на лечебното заведение.

Повече за новаторската операция

Извършена през септември, новаторската операция включва трансплантация само на част от донорско сърце, по-специално на аортната и белодробната клапа, вместо да се замени целият орган. Този иновативен подход позволява на трансплантираните клапи да „растат“ заедно с детето, намалявайки необходимостта от множество допълнителни операции и потенциално предлага решение за цял живот. Процедурата е ръководена от детския кардиохирург д-р Торнике Сологашвили и е инициирана от детския кардиолог д-р Джули Вакер, която разработва програмата за частична трансплантация на сърце в болницата през последните две години.

Според HUG, младият пациент се възстановява добре под медицинско наблюдение. Откакто техниката е въведена за първи път през 2022 г., в световен мащаб са извършени само около 30 такива трансплантации, всички в Съединените щати. Първата европейска процедура в HUG бележи голям напредък в детската кардиохирургия, предлагайки нова надежда за деца с определени вродени сърдечни заболявания.

Д-р Вакер подчерта ползите от техниката, отбелязвайки, че чрез запазване на собствения сърдечен мускул на пациента се намалява рискът от отхвърляне, необходимостта от терапия, потискаща имунната система се ограничава и имплантираните клапи се адаптират към растежа на детето.

