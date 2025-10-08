Войната в Украйна:

ДСБ: Долу понеделниците, да не са почивни след празник

08 октомври 2025, 15:34 часа 431 прочитания 1 коментар
Да отпаднат допълнителните почивни понеделници, когато национални празници се падат в събота или неделя. Това предлагат в специален законопроект от Демократи за силна България (ДСБ), депозиран в Народното събрание. “Няма никаква логика, когато 3 март или 6 май се пада събота, понеделник да се почива. По данни на работодателски организации всеки такъв ден струва на бюджета около 250 млн. лева – сума, която би могла да покрие например увеличенията на заплатите за млади медици, за които в момента се търсят средства“. Това коментира депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов, заместник-председател на ДСБ и вносител на предложенията. 

С три работни дни по-малко от ЕС

Според ДСБ България трайно има под 250 работни дни годишно, докато средното ниво в ЕС е около 253 дни. „Ако искаме да живеем като германците, трябва да работим като тях. Това са непопулярни, но необходими мерки“, коментира Йордан Иванов. 

Наред с това от ДСБ предлагат и съкращения в държавната администрация. Предложението, също залегнало във внесен  зъконопроект, предвижда 15% съкращение на държавната администрация, което би засегнало близо 20 000 служители.

Законопроектът задължава Министерския съвет да изготви стратегия за създаване на малка, модерна и електронна администрация, в която кариерното израстване се базира на заслуги, а не на партийна принадлежност.

Мерките, според партията, се налагат, за да се избегне високият бюджетен дефицит за тази и за следващата година. Не е ясно дали коалиционните партньори на ДСБ от Продължаваме промяната (ПП) и “Да, България“ ще застанат зад промените.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ДСБ неработни дни законопроект официални почивни дни
