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След Дунав, ново бедствие в Североизточна България: Горите масово изсъхват

19 август 2026, 8:53 часа 810 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След Дунав, ново бедствие в Североизточна България: Горите масово изсъхват

Екологична криза грози Североизточна България. След като горещото лято намали редордно нивото на Дунав, сега се задава ново бедствие - повсеместно изсъхване на дървесни видове в региона.

След акацията и липата вече съхнат и местни дървесни видове като бряст и цер, а само в Силистренско тази година са засегнати над 3000 декара гори. Според експертите възстановяването ще отнеме години и ще промени облика на Добруджа.

Загуби до 40%

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Заради кризата горите на Добруджа се променят пред очите ни. Продължителното засушаване, рекордно ниските валежи и нападенията от вторични вредители вече засягат не само внесени, но и местни дървесни видове, които доскоро се смятаха за устойчиви.

Източник: Getty Images

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Североизточна България е сред най-засегнатите райони в страната. На отделни места съхненето при дъбовите насаждения достига до 40%, а при полския ясен и липата пораженията са почти пълни. Именно в Добруджа процесът застрашава и горските полезащитни пояси, които имат ключова роля за опазването на почвата, влагата и добивите от земеделските култури, предаде БНР.

Наскоро, по време на посещение в Силистренско, доц. Георги Костов от Лесотехническия университет предупреди, че обичайните лесовъдски мерки вече не са достатъчни.

"Ние вече действаме в кризисна ситуация. Трябва да намалим щетите и да запазим зеления пояс, защото именно той пази почвата от ветровата ерозия", предупреди той.

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Дървета гори гора засушаване суша
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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