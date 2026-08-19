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"Евровизия" ще превърне Черноморието в световна сцена: Министърът на туризма обяви как ще помогне държавата

19 август 2026, 8:32 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Евровизия" ще превърне Черноморието в световна сцена: Министърът на туризма обяви как ще помогне държавата

"Евровизия" ще ни даде шанс да превърнем Черноморието в световна сцена. Бургас ще се справи великолепно и държавата ще помогне. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред БНТ. Целта е да бъде показана България в най-добрия ѝ вид, увери министърът. Още: Без спекула с цените за Евровизия 2027: България се готви да покаже Черноморието на целия свят

Димитров се надява от 15 май догодина България да влезе в активния туристически сезон. Министерство на туризма работи усилено за "Евровизия" и ще се погрижат всички журналисти да имат една добра програма. 

Туристите у нас - предимно българи

Снимка: Pixabay

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67% от туристите са българи, което е и добре, и проблем, отчете туристическият министър. България има нужда да вкара свежи капитали в страната и без чуждестранния турист държавата не може да се справи, смята Илин Димитров. Според него големият бич за туриста, е късото време за почивка.

Средният престой на туриста в България е около 3 дни, а средният престой на туриста в Майорка, Испания, е около 6 дни. Уикенд туризмът се дължи на основните туристи в България от Румъния, и БЪлгария, чиито туристи ползват по-дълги уикенди, каза Илин Димитров.

Министърът на туризма обяви и национална кампания по повишаване качеството на туристическата услуга, чрез която туристите и потребителите на услуга, ще могат да дават своето мнение. Всичките мнения ще бъдат анализирана и ще бъде направена пътна карта на туристическия продукт в България, посочи Илин Димитров.

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Той уточни, че новата система на Министерство на туризма ще бъде готова през септември месец, като ще се разчита и на висшите учебни заведения. 

Илин Димитров увери, че бизнесът, който работи на светло, ще бъде подкрепен. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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