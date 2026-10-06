Цар Самуил: Дадохме на Гърция ценности, ще даваме още – министър Милошев отговори така ли е

Няма никакви скрити договорености. Всичко, което е необходимо, е споделено пред обществото. Няма нищо, което не е необходимо да се споделя. Всяко едно международно споразумение има правила за конфиденциалност – така министърът на културата Евтим Милошев отговори на директно питане давали ли сме в замяна на ценни ръкописи и предмети от Охрид (мощехранителница и др.) и артефакти от резерва на НИМ.

Няма вариант, в който Гърция да си поиска костите на цар Самуил, защото ние сме дали в замяна нещо, което Гърция решава в бъдещ вариант да ни върне. "Това е една справедлива размяна на исторически ценности", поясни Милошев пред БНТ.

Министърът категорично отрече, че има предмети от Охрид – били от Северна Гърция, а неправилно бил цитиран каталог на Историческия музей: "Предметите са взети от днешна съвременна Гърция". Милошев не каза кой цитира каталога – това е Горан Благоев, ето какво написа той в личната си страница във Faceook: "Ето още информация за гафа на Министерство на културата и на НИМ. Сред експонатите предадени в Солун е и мощехранилница, която не е с произход от Северна Гърция, а от Охрид. Кой ще поема отговорността за това? Някога български учени се събирали ценности от цялото българско землище, а днес го пилеят!". Според Благоев, мощехранителницата е на св. Матрона Константинополска (Инв. № НИМ 29116а и 29116b) - ОЩЕ: "Защо българското общество трябваше да бъде измамено?": Какво всъщност дадохме на Гърция в замяна на цар Самуил (СНИМКИ)

На въпрос как така е вписано "права за ползване" в договореността ни с Гърция, министърът на културата отговори, че "останалото е въпрос на юридическа терминология" и че било голям исторически момент. Той изрично увери, че няма вариант, при който Гърция взема обратно тленните останки на Самуил, защото не ѝ даваме още "каквото поискат".

Попитан защо Вселенската патриаршия тогава си въобразява, че може да поиска още неща, ръкописи, Милошев отговори, че не може да каже какво си въобразява Патриаршията. Преговорите ги водеха премиерите – г-н Радев и г-н Мицотакис. Сложен процес, изтъкна Милошев и добави, че трябвало да благодарим на всички български държавни лидери от Тодор Живков насам.

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Паметникът Шипка

Тази седмица от Министерството на културата ще направим специален брифинг за този ремонт (на Паметника Шипка), уточни Милошев, като определи разпростаняваното през социалните мрежи за неистина. "Мога да кажа, че има абсолютен контрол", каза министърът и добави, че имало негова извънредна заповед да има писмени доклади всеки месец по темата, заради чувствителността ѝ.

На въпрос кога ще бъде брифингът, Милошев не отговори конкретно, само каза, че искал да участват специалисти. По никакъв начин паметникът не е застрашен, подчерта той. И добави, че има изнасяне на експонати, но това е необходимо като подготовка за ремонта на паметника.