Преговорите в Абу Даби започнаха

Преговорите между делегациите на Киев и Москва с посредничеството на САЩ и с присъствието на представители на Франция, Великобритания, Германия, Италия, ЕС и НАТО, започнаха в Абу Даби в ОАЕ. Украинските представители първо са се срещнали с европейците и специалните американски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Същинските тристранни преговори са започнали след това - в 9:50 ч. българско време.

Начело на украинската делегация е началникът на Службата за външно разузнаване на Украйна Рустем Умеров. В делегацията влизат още първият заместник-началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Серхий Кислиця, и заместник-началникът на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната - Вадим Скибицки.

Представители от Франция, Великобритания, Германия, ЕС, НАТО и Италия ще участват в двудневните преговори, съобщи френското президентство. "В Украйна не може да има траен мир, без да бъде обърнато внимание и на европейската сигурност, нито пък може да се постигне споразумение за сигурността на Европа без европейско участие", изтъкна Елисейският дворец, цитиран от Ройтерс. "Обединеното кралство, Германия и Франция действително ще бъдат в залата за преговори", посочи външният министър на Франция Жан-Ноел Баро пред радио "Франс Енфо".

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Най-вероятно прекратяването на огъня, с което Украйна искаше да започне преговорите и териториални въпроси, изобщо няма да бъдат обсъждани, пише The New York Times.

🇺🇦🇺🇸🇷🇺 First footage from the Abu Dhabi talks A representative of the host country delivers the opening remarks. The Russian delegation is busy taking notes in their notebooks, while the Ukrainian representatives simply listen. So far, it looks like the formal opening of the negotiations. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026