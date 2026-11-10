Войната в Украйна:

Преговорите в Абу Даби започнаха

10 ноември 2026, 11:09 часа 842 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Рустем Умеров
Преговорите в Абу Даби започнаха

Преговорите между делегациите на Киев и Москва с посредничеството на САЩ и с присъствието на представители на Франция, Великобритания, Германия, Италия, ЕС и НАТО, започнаха в Абу Даби в ОАЕ. Украинските представители първо са се срещнали с европейците и специалните американски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Същинските тристранни преговори са започнали след това - в 9:50 ч. българско време. 

Начело на украинската делегация е началникът на Службата за външно разузнаване на Украйна Рустем Умеров. В делегацията влизат още първият заместник-началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Серхий Кислиця, и заместник-началникът на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната - Вадим Скибицки.

Представители от Франция, Великобритания, Германия, ЕС, НАТО и Италия ще участват в двудневните преговори, съобщи френското президентство. "В Украйна не може да има траен мир, без да бъде обърнато внимание и на европейската сигурност, нито пък може да се постигне споразумение за сигурността на Европа без европейско участие", изтъкна Елисейският дворец, цитиран от Ройтерс. "Обединеното кралство, Германия и Франция действително ще бъдат в залата за преговори", посочи външният министър на Франция Жан-Ноел Баро пред радио "Франс Енфо".

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Най-вероятно прекратяването на огъня, с което Украйна искаше да започне преговорите и териториални въпроси, изобщо няма да бъдат обсъждани, пише The New York Times.

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Абу Даби война Украйна мир Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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