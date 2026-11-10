Илияна Йотова прекъсва визитата си в Париж заради трагедията на "Тракия"

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България. Причината е тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия". Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите, съобщиха от правителствената пресслужба.

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Държавният глава е на посещение в Париж по покана на френския президент Еманюел Макрон да участва в Парижкия форум за мир. В него участват над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса. Той е под надслов „От суверенитет към сътрудничество“. Целта на срещата е да се подчертае необходимостта от международно сътрудничество при разрешаването на конфликти и по въпроси, свързани с развитието, климатичните промени, високите технологии.

Акцент на Парижкия форум за мир е Срещата на върха за децата, в която българският президент ще направи изказване. Целта на срещата е да постави в центъра на глобалния дневен ред за развитие благополучието на децата и тяхната защита в условия на множество заплахи пред мира.