Спорт:

Илияна Йотова прекъсва визитата си в Париж заради трагедията на "Тракия"

10 ноември 2026, 13:30 часа 1343 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Илияна Йотова прекъсва визитата си в Париж заради трагедията на "Тракия"

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България. Причината е тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия". Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите, съобщиха от правителствената пресслужба.

ОЩЕ: Покана от Макрон: Йотова се включва в Парижкия форум за мир

Държавният глава е на посещение в Париж по покана на френския президент Еманюел Макрон да участва в Парижкия форум за мир. В него участват над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса. Той е под надслов „От суверенитет към сътрудничество“. Целта на срещата е да се подчертае необходимостта от международно сътрудничество при разрешаването на конфликти и по въпроси, свързани с развитието, климатичните промени, високите технологии.

Акцент на Парижкия форум за мир е Срещата на върха за децата, в която българският президент ще направи изказване. Целта на срещата е да постави в центъра на глобалния дневен ред за развитие благополучието на децата и тяхната защита в условия на множество заплахи пред мира.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Париж Илияна Йотова верижна катастрофа Тракия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес