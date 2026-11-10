Румънски гражданин и лекар са с опасност за живота след инцидента на "Тракия"

"Двама души транспортираме към Бургас в тежко състояние. Единият пациент е румънснки гражданин, който е с политравма, гръдна травма и коремна травма. Другият пациет е наш колега, който работи в болницата "Св. Анастасия" и е с политравма, множество счупвания и черепно-мозъчна травма", обяви пред медиите проф. д-р Асен Балтов от отделението по ортопедия и травматология във високотехнологичния болничен комплекс 'Сърце и мозък' в Бургас във връзка с тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия".

Двамата пациенти са с опасност за живота.

Състоянието на ранените в Ямбол

Пред БНТ д-р Валентин Вълчев от МБАЛ - Ямбол обяви, че 12 от пострадалите са постъпили днешната сутрин в шокова зала на Спешно отделение болницата. Осем от тях остават за лечение, двама от пациентите потеглят към Бургас, един в Сливен, а един е починал още в шокова зала.

"Една част от тях с в тежко, но стабилно състояние. Тези, които са в ортопедичното отделение, са в стабилно състояние", добави д-р Вълчев.

Общо 46 пострадали са в болници в Ямбол, Сливен и Бургас

По данни на здравния министър Катя Ивкова пред бТВ 46 от пострадалите във верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия" от тази сутрин са откарани в болници в Ямбол, Сливен и Бургас.

"Готовност да приемат пациенти имат и лечебни заведения в Стара Загора, Хасково. В София сме направили мобилизация. Изключително се надяваме да няма такъв тежък брой на пациенти, които да имат нужда от авиотранспорт, но такъв е наличен, осигурен и все още на разпорожение", каза още Ивкова. ОЩЕ: 46 от пострадалите на "Тракия" са в болници в Ямбол, Сливен и Бургас: Как да ги намерят близките им?