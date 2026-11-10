Войната в Иран:

Румънски гражданин и лекар са с опасност за живота след инцидента на "Тракия"

10 ноември 2026, 13:01 часа 807 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Румънски гражданин и лекар са с опасност за живота след инцидента на "Тракия"

"Двама души транспортираме към Бургас в тежко състояние. Единият пациент е румънснки гражданин, който е с политравма, гръдна травма и коремна травма. Другият пациет е наш колега, който работи в болницата "Св. Анастасия" и е с политравма, множество счупвания и черепно-мозъчна травма", обяви пред медиите проф. д-р Асен Балтов от отделението по ортопедия и травматология във високотехнологичния болничен комплекс 'Сърце и мозък' в Бургас във връзка с тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия".

Двамата пациенти са с опасност за живота. 

Състоянието на ранените в Ямбол

Пред БНТ д-р Валентин Вълчев от МБАЛ - Ямбол обяви, че 12 от пострадалите са постъпили днешната сутрин в шокова зала на Спешно отделение болницата. Осем от тях остават за лечение, двама от пациентите потеглят към Бургас, един в Сливен, а един е починал още в шокова зала. 

"Една част от тях с в тежко, но стабилно състояние. Тези, които са в ортопедичното отделение, са в стабилно състояние", добави д-р Вълчев. 

Общо 46 пострадали са в болници в Ямбол, Сливен и Бургас

По данни на здравния министър Катя Ивкова пред бТВ 46 от пострадалите във верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия" от тази сутрин са откарани в болници в Ямбол, Сливен и Бургас. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Готовност да приемат пациенти имат и лечебни заведения в Стара Загора, Хасково. В София сме направили мобилизация. Изключително се надяваме да няма такъв тежък брой на пациенти, които да имат нужда от авиотранспорт, но такъв е наличен, осигурен и все още на разпорожение", каза още Ивкова. ОЩЕ: 46 от пострадалите на "Тракия" са в болници в Ямбол, Сливен и Бургас: Как да ги намерят близките им?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румъния катастрофа верижна катастрофа Асен Балтов румънски гражданин верижна катастрофа Тракия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес