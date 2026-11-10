Мир в Украйна от Абу Даби: Едва ли, но Путин усеща, че губи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Путин губи войната, вижда се на фронта в Украйна – затова прибягва до балистичните ракети. Има сигнали, че руският диктатор почва да мисли и размисля. Но в Абу Даби да се очаква пробив в преговорите е трудно да се повярва. Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев в сутрешния блок на bTV. Думите му са много точно отражение на преобладаващите настроения сред тези анализатори, които изкъсо следят войната в Украйна и как се развива тя. Показателно е, че американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) вече коментира на няколко пъти как Путин е сменил стратегията си да разчита, че армията му бавно, но неотклонно, ще постигне целите си в Украйна – вместо това се засили честотата на обстрели с ракети и далекобойни дронове по критична инфраструктура в Украйна с цел големите градове, начело с Киев, да станат буквално непригодни за нормален живот и в крайна сметка украинците да се предадат. И още – че Кремъл ще изчака да види дали новата стратегия ще проработи т.е. бойните действия ще продължат и тази зима – ОЩЕ: Зеленски разкри коварен план на Русия за мостовете в Украйна (ВИДЕО)
В подкрепа на оценката, че нещата на фронта за руската армия съвсем се спихват, ISW цитира коментар на Z-канала "Два майора" - че руското военно министерство не е съобщило за нови превзети населени места в Украйна в седмичната си сводка за периода 2-8 ноември, 2026 година. "Това наистина отразява трудността при провеждане на бойни операции в мразовити метеорологични условия, но би могло да показва и тайно преразглеждане на фронтовата ситуация", уточнява "Два майора", визирайки стария проблем с лъжливите руски доклади за победи, които ги няма, а те съответно стават изходна точка за бъдещи операции и когато се изясни, че основата на съответната операция всъщност я няма, то и операцията се е вече провалила. Говорителят на обединените щабове на украинските войски Виктор Трехубов уточни, че с наближаването на зимата има все по-малко естествени природни укрития за опитващите се да напреднат руски войници и украинските дронове имат още повече успех в избиването на руски щурмови групи. Отделно ISW цитира и Елвира Набиулина, управителя на Руската централна банка, която не иска да се бърза със сваляне на основната лихва в Русия (тя е 14%) и говори за украинските удари по руски рафинерии, складови бази и логистични центрове, макар че ги нарича временни затруднения, по които руската държава работи.
Russian forces are suffering heavier losses because autumn conditions favor Ukrainian drones, according to Joint Forces spokesperson Viktor Trehubov. Trees have shed their leaves, reducing concealment, while clear weather and manageable temperatures allow reconnaissance and strike drones to operate at full capacity. Trehubov described these as particularly productive months for Ukrainian drone units, but said it was uncertain whether conditions would remain favorable in December. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 9, 2026
0:24, 0:43, 1:05, 1:10 various ru group of infantry hit by fpv @UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/1MGria8GlJ— imi (m) (@moklasen) November 9, 2026
В Европа не вярват на Путин
Пред ООН латвийският външен министър Байба Браже директно обвини Путинова Русия в геноцид в Украйна. Това е крайно категоричен сигнал на настроенията на Стария континент, но не е единственият – при това в светлината на думи на бившия директор на ЦРУ генерал Дейвид Петреъс, който преди това също много директно изброи какво прави Русия в Украйна: извършва варваско насилие, като се започне от Буча и се мине през мъчения на военнопленници, убийства на военнопленници, отвличане на украински деца в Русия. "Списъкът с руските нарушения на Женевските конвенции е много, много дълъг", уточни Петреъс:
Latvia’s Foreign Minister tells the UN that Russia is committing genocide against Ukraine “These atrocities constitute acts that are defined as genocide, and they are all clearly set out in Article II of the Genocide Convention,” Baiba Braže said.— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026
Естонският министър на вътрешните работи Игор Таро заяви, цитиран от Financial Times, че руските саботажи в цяла Европа не трябва да се отхвърлят като просто хибридни атаки. Според него тези действия представляват пълномащабен държавен тероризъм - директни атаки срещу критична инфраструктура и отбранителни съоръжения. Като пример Таро посочи палежа на съоръжение, принадлежащо на естонската компания Milrem Robotics, която разработва военна роботика. Естонските власти твърдят, че извършителите са били вербувани от Русия.
Министърът заяви, че Естония разследва скорошни кибератаки и оценява потенциалните уязвимости в своята инфраструктура. Според Таро Русия е отговорна за 90% от заплахите за вътрешната сигурност на Естония, Китай е отговорен за 5%, а останалите заплахи идват от други страни.
Същевременно европейският външен министър Кая Калас каза, че е преброила най-малко 30 споразумения с Русия и поети от руска страна ангажименти и задължения, с които уж трябва да уважава суверенитет и териториална сигурност на уж партньорите си по тези договори, включително Украйна. Калас напомни за Меморандума от Будапеща и добави: "Целият ни фокус трябва да е как Русия всъщност да си спазва поетите задължения". Калас уточни: "Нямам високи очаквания от тези разговори (в Абу Даби), защото не виждаме наистина някакви знаци от Русия, че е готова реално да преговаря. Бихме искали да видим спиране на огъня, за да преговаряме. Бихме искали и жест на добра воля от Русия, например да не убиват цивилни и да не атакуват гражданска инфраструктура всеки ден":
EU’s Kaja Kallas: We have European security architecture in place. I've counted at least 30 international agreements where Russia has taken up obligations to respect sovereignty and territorial integrity. Our problem is that Russia is not keeping to those agreements. If you think about the Budapest Memorandum, Ukraine gave up their nuclear weapons so that they would not be attacked by Russia.— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
EU’s Kaja Kallas on Abu Dhabi talks on Ukraine: I don't have very high expectations regarding these talks, because we haven't seen really any signs from Russia that they are willing to negotiate in good faith. We would also like to see goodwill from Russia, for example not killing civilians every single day and not attacking civilian infrastructure. So far they have not done that.— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
На този фон, Bloomberg съобщи, че недостигът на ракети-прехващачи за ПВО системите Patriot (Пейтриът) в Украйна може да продължи поне още 1 година. Очаква се Германия да произведе 600 ракети PAC-2 за доставка до Украйна през 2027-2028 година. Но PAC-2 е по-старата версия на прехващачите – тази, при която прехващачът не уцелва директно заплахата, а се взривява близо до нея и се разчита отломките от взрива да свалят "атакуващата" ракета.
Германският външен министър Йохан Вадефул каза почти същото – че Германия не вижда от руска страна никакво желание за сериозни преговори за мир и че в следващите дни ще стане съвсем ясно дали Русия е всъщност готова да преговаря реално:
German Foreign Minister Wadephul: It must become clear over the next few days whether Russia is genuinely prepared to negotiate. We see absolutely no substantial contribution toward getting serious negotiations underway. If that changes, everyone is prepared to engage very constructively. But Russia has not demonstrated that so far.— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
В потвърждение на всичко казано от европейски представители, зам.-външният руски министър Сергей Рябков предупреди, че Русия е готова за война с Европа и ако стане така, че да има война, тя щяла да е различна и много кратка. И уверения, че Русия никога няма да напада и няма такова намерение, а Европа се готви за война. Помним какво говореха всички в Кремъл дни и дори часове преди армията на руския диктатор Владимир Путин да нахлуе в Украйна – ОЩЕ:
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Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov warned that Moscow is prepared for a war with Europe if European countries initiate one. "This war will be different and very short," he said. Ryabkov insisted Russia does not intend to attack anyone, now or in the future, and would respond only if subjected to aggression. He also accused NATO of increasing what Moscow describes as malicious activity in the Baltic region. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 9, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 9 ноември е имало 156 бойни сблъсъка спрямо 140 на 8 ноември, което е най-ниското ниво от август, 2026 годин насам. Руснаците са хвърлили 247 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 3 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2354 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 20 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 7709 FPV дрона, което е с около 990 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
Само 13 руски пехотни атаки е отчел украинският генщаб в Покровското направление за последните 24 часа, както и 9 на североизток от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. За второ поредно денонощие при Константиновка има едноцифрен брой руски пехотни атаки. В Купянското и Олександриевското направление не е имало руски пехотни атаки, докато в Славянското са били само 2, а в Лиманското – 6. "На фронта при Славянск врагът се приближава към Крива Лука, получавайки огнева подкрепа от позиции близо до Озерно, а също така разполага нови групи щурмови групи в района на Федоровка Втора и Диброва. На Запорожкия фронт украинските сили, след като стабилизираха обстановката в Орехов, провеждат контраатаки в Мала Токмачка", констатира популярният Z-канал "Рибар" в дневния си обзор. А Седми щурмови корпус на украинската армия съобщава, че от началото на септември до края на октомври и началото на ноември руснаците са утроили пехотните си атаки западно от Гуляйполе, Запорожка област, с поглед към Орехов.
Huliaipole sector: Number of Assaults Triples as Enemy Increasingly Attempts to Move in Single-Person Groups Within the area of responsibility of the 7th Air Assault Corps, Russian occupying forces continue their attempts to reinforce their grouping. The enemy is attempting to transport personnel using civilian vehicles. In October, the enemy launched three times as many assaults on Ukrainian military positions as in September. At the same time, the adversary has begun adjusting its infiltration tactics. Previously, Russian troops moved in small infantry groups of 2–3 personnel; now, they are increasingly attempting to infiltrate individually. This shift is driven by the growing effectiveness of Ukrainian Defense Forces' fire strikes against enemy concentrations. According to available information, infiltrators operating alone often lose contact with their command and are left without supplies. Ukrainian defenders either capture or eliminate them. The most intense fighting along the Huliaipole sector continues in the areas of Hirke, Zaliznychne, Tsvitkove, and Huliaipilske. These settlements are located close to Huliaipole, which the enemy is attempting to use as an assembly area for personnel and equipment, as well as a staging ground for further advances toward Zaporizhzhia. The video shows the elimination of individual Russian occupiers who attempted to infiltrate the defensive positions of units operating within the 7th Air Assault Corps' area of responsibility.— 7th Corps of AAF (@7corpsDSHV) November 9, 2026
https://t.co/iSGflBJFge https://t.co/CZLXpZNNvA— imi (m) (@moklasen) November 9, 2026
The Operational Command South confirmed that the Ukrainian Defense Forces launched a comprehensive strike using drones against the Russian "Rubicon" unit in the vicinity of the temporarily occupied Berdyansk, Zaporizhzhia region. The enemy facility was located 107 kilometers from the line of contact.— WarTranslated (@wartranslated) November 9, 2026
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Тази нощ Украйна изглежда е нанесла въздушен удар по 123-ти авиационен ремонтен завод в Новгородска област. Предприятието ремонтира и поддържа руските военнотранспортни самолети Ил-76, Ил-78, Л-410 и самолетни двигатели. Руското военно министерство информира за 155 свалени украински далекобойни дрона над руска територия през нощта. Вчера украинският генщаб обяви, че е бил ударен руският завод "Морозов", източно от Санкт Петербург и че три цеха са понесли поражения. Предприятието произвежда взривни вещества, твърдо гориво за междуконтиненталната балистична ракета "Топол-М" и доставя бойни глави с твърдо гориво за балистичните ракети 9M723 "Искандер-М". Украинските ВВС съобщават в сводката си и, че Русия е изстреляла 1 балистична ракета "Искандер-М" и 162 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 96 от тях са били реактивни. Свалени са 135 дрона, 70 от които реактивни. Удари е имало на 19 места в Украйна, като украинската спешна служба информира за руски удари по критична и гражданска инфраструктура в Кировоградска и Полтавска област, както и в Суми. Според руското военно ведомство, обстрелите са нанесли щети на ел. подстанции във Волногорск в Днепропетровска област (330 kV), Кременчук в Полтавска област (154 kV), както и в Переяслав и Яготин в Киевска област (по 110 kV). – ОЩЕ: Санкт Петербург не спи заради украинските дронове: КИНЕФ пламна ярко (ВИДЕО)