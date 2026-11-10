Новият опит за отстраняване на Коцев като кмет на Варна: ГЕРБ и "Възраждане" ли имат изгода? А Радев?

Много "угодно" за ГЕРБ и "Възраждане", но не и за Румен Радев и "Прогресивна България" - така Антон Желев, ръководител на комуникациите на Благомир Коцев, коментира пред Actualno.com потенциалното предсрочно отстраняване на варненския кмет от поста му. Думите му са във връзка с новината, че в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна на 9 ноември е постъпил нов граждански сигнал - от Сара Димова, с който се иска проверка за "неправомерно използван отпуск" от страна на градоначалника.

Той е свързан с петмесечния период, в който Коцев се намираше в ареста заради корупционното дело, определяно от ПП и ДБ за политически мотивирано. Подобни два сигнала имаше и миналата година, след което ОИК така и не се произнесе, а Административният съд във Варна в началото на 2026 г. постанови, че комисията е в правото си, и прекрати делото.

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Сега сигналът отново ще се разглежда - на заседание на местната ОИК на 11 ноември, сряда, като ще се изисква представяне на пълна документация по случая от общинската администрация, потвърдиха ни от комуникационния екип на Благомир Коцев.

Новият сигнал идва в момент, в който кметът тъкмо навлезе в последната една година от мандата си. Ако сега ОИК-Варна вземе решение за предсрочно прекратяване на правомощията му, по закон нови избори няма да има. Причината - когато остава по-малко от една година до край на мандата, се избира непряко кмет, който да управлява до следващите редовни избори. Те ще са през октомври 2027 г.

Играта на ГЕРБ и "Възраждане"

В Общинския съвет във Варна няма установено мнозинство, но има действащи плаващи мнозинства срещу ПП-ДБ и Благомир Коцев. Най-устойчивата конфигурация за гласуване се състои от ГЕРБ, „Възраждане“ и бизнес формациите „Алтернативата на гражданите“ и „Български гласъ“, срещу чиито действия кметът неведнъж се е изказвал.

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Едната хипотеза за готвеното отстраняване на Коцев, което потвърдиха от екипа му, е "чист реваншизъм - правим го, защото можем да го направим", каза Антон Желев. "Тук ключовото е, че ОИК е в състава си от 2023 г., когато ГЕРБ и "Възраждане" доминират, имат мнозинство. Това далеч не е политическата реалност в момента, което им позволява да не търпят твърде големи политически негативи от подобна акция. Тук има един елемент на опортюнизъм, който е много угоден на ГЕРБ и "Възраждане"", сподели той.

Снимка: Община Варна, БГНЕС

Миналата година лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се изказа против предсрочно прекратяване на мандата на Коцев по подобни сигнали. Партията му има блокираща квота в избирателната комисия и той разпореди да се гласува в подкрепа на кмета. "Не искам служебни победи", каза тогава Борисов и поиска от представителите на ГЕРБ да гласуват "против" всяко такова предложение: "Не се целим в служебни победи": Борисов призова ГЕРБ в ОИК-Варна да гласуват против прекратяване мандата на Коцев.

"Прогресивна България" едва ли имат изгода - може да избухнат протести и срещу тях

"Заради опозицията на кмета Коцев срещу този олигархичен модел, който владее Варна от 30 години, мисля, че е много добре групирана кохортата от недоброжелатели, и съвсем спокойно могат да се организират за подобен преврат. Но интересна е динамиката спрямо Радев и неговото управление, защото всеки един опит да се свали Коцев, ще доведе до протести, които - рано или късно - ще се обърнат и срещу Радев. Моето лично разбиране е, че на Радев това не е угодно да се случва", допълни Желев.

Варна има и доста голям бюджет за усвояване, което би могло да позволи "кражба" при потенциално отстраняване на кмета предсрочно, смята той. По думите му, конфигурацията в Общинския съвет при следващи местни избори ще е доста различна - ОбС едва ли ще е толкова фрагментиран при настоящата политическа доминация в страната на Румен Радев и "Прогресивна България".

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Ето и разпределението на мандатите в Общинския съвет във Варна:

"Продължаваме Промяната" – "Демократична България" (ПП-ДБ): 8 места

ГЕРБ: 8 места

"Възраждане": 7 места

"Алтернатива на гражданите": 6 места

"Български гласъ": 5 места

Земеделски съюз Ал. Стамболийски: 5 места

БСП за България: 3 места

ДПС: 3 места

ИТН: 2 места

Левицата: 2 места

СДС: 1 място

МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината): 1 място.

"В момент, в който до черноморските ни граници падат руски дронове, а към Варна се насочват европейски средства и подкрепа за засилване на отбраната ни, мафията решава да свали кмета Благомир Коцев. Чрез политическата си бухалка, наречена Общинска избирателна комисия, в която ГЕРБ и "Възраждане" имат мнозинство и могат да решат всичко. Тук вече не става въпрос за един град и един кмет, а за съзнателно отслабване на защитата на България от войната в Черно море. И е директен удар срещу националната ни сигурност. Вярвам, че варненци разбират какво се случва в момента, и ще реагират. Пълна подкрепа за кмета Коцев в поредното изпитание, което трябва да издържи и в което залогът вече засяга всички българи", написа бившият премиер от ПП Николай Денков във Facebook.

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*Заглавната снимка е генерирана с инструмента за изкуствен интелект (AI) ChatGPT, като е единствено с илюстративна цел.