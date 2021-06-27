Частичното бедствено положение остава в няколко райони на страната

След пороите вчера все още се установяват щетите в пострадалите райони на страната. Вече започна разчистването и възстановяването им.

Частично бедствено положение е обявено в Котел, в няколко села в община Антоново, както и в общините Горна и Долна Оряховица.

Частично бедствено положение е обявено във Варненско Във Варненска област обстановката е непредвидима и тежка. Духа силен вятър и снегът е мокър. Частично бедствено положение е обявено в о... Прочети повече

Градушка и ураганен вятър нанесоха щети в област Велико Търново.

За съжаление, бурята отне и човешки живот. 29-годишен мъж загина от токов удар в Златарица, припомня БНТ. Разследването по случая продължава.

И за днес е обявен жълт код заради очаквани интензивни дъждове и гръмотевични бури в 14 области в страната. Най-дъждовно ще бъде в Централна и Източна България.