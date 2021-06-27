Частичното бедствено положение остава в няколко райони на страната
Частично бедствено положение е обявено в Котел, в няколко села в община Антоново, както и в общините Горна и Долна Оряховица.
Частично бедствено положение е обявено във Варненско
Във Варненска област обстановката е непредвидима и тежка. Духа силен вятър и снегът е мокър. Частично бедствено положение е обявено в о...
Градушка и ураганен вятър нанесоха щети в област Велико Търново.
За съжаление, бурята отне и човешки живот. 29-годишен мъж загина от токов удар в Златарица, припомня БНТ. Разследването по случая продължава.
И за днес е обявен жълт код заради очаквани интензивни дъждове и гръмотевични бури в 14 области в страната. Най-дъждовно ще бъде в Централна и Източна България.
Редактор:
Тодор Беленски
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