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Частичното бедствено положение остава в няколко райони на страната

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Частичното бедствено положение остава в няколко райони на страната
Снимка: Actualno.com/Атанаска Маркова

След пороите вчера все още се установяват щетите в пострадалите райони на страната. Вече започна разчистването и възстановяването им.

Частично бедствено положение е обявено в Котел, в няколко села в община Антоново, както и в общините Горна и Долна Оряховица.

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За съжаление, бурята отне и човешки живот. 29-годишен мъж загина от токов удар в Златарица, припомня БНТ. Разследването по случая продължава.

И за днес е обявен жълт код заради очаквани интензивни дъждове и гръмотевични бури в 14 области в страната. Най-дъждовно ще бъде в Централна и Източна България.

Actualno.com

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