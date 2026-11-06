Ирански дрон "Шахед" е открит на плажа в Шабла

Предполагаем ирански дрон тип "Шахед" е открит на плажната ивица пред зенитния полигон "Шабла". За необичайната находка е сигнализирал гражданин, който забелязал безпилотния апарат по време на разходка край морето. Това съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев, цитиран от Нова телевизия.

По първоначална информация дронът вероятно е бил изхвърлен от морето и може да носи взривен заряд. Върху корпуса му има надпис "Шахед", уточни Жечев. С подобни безпилотни апарати Русия атакува украински градове и инфраструктура.

За открития дрон вече са уведомени военните. Очаква се по-късно в петък на място да пристигнат сапьори, които да обезопасят апарата и да установят дали действително има взривно устройство.

Находката край Шабла идва на фона на поредица от случаи с открити дронове по българското Черноморие. Преди това бяха намерени безпилотни апарати край Варна, които военният министър Димитър Стоянов определи като руски, безопасни и без боеприпаси. Междувременно институциите продължават да не дават ясен отговор за наличието на взривно устройство в дрона, открит край Кардам.