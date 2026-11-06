Хитови брандове корейска козметика вече в Kaufland

Продукти на Biodance, SKIN1004, Medi-Peel, FarmStay, SNP и JIGOTT могат да бъдат намерени за постоянно в магазините на ритейлъра

Любимата корейска козметика официално става част от постоянния асортимент на Kaufland България със специалната селекция от 21 K-Beauty хита на щанда на BareCare. До 8 ноември всички почитатели на красивата и добре хидратирана кожа имат възможност да се сдобият с любимците си на специални промоционални цени, достъпни и в онлайн брошурата тук.

Специалната селекция събира на едно място световноизвестни брандове като Biodance, SKIN1004, Medi-Peel, FarmStay, SNP и JIGOTT, покривайки всеки важен етап от ежедневната рутина.

За бърза хидратация, изглаждане на фините линии и заличаване на подпухналостта в уморената околоочна зона – особено сутрин или след дълъг ден – на разположение са пачовете за очи FarmStay с черна перла (60 бр.) на цена от 10,99 евро, както и антиейдж пачовете Medi-Peel (60 бр.) с 9 вида пептиди за 15,99 евро.

Асортиментът от маски за лице също е впечатляващ и отговаря на различни нужди на кожата. С Kaufland Card XTRA клиентите получават 34% намаление за хитовите маски Biodance и 25% за цялата серия SNP Prep Peptaronic. В същото време ампулните маски JIGOTT са с 30% отстъпка, а шийт маските с азиатска центела, пластирите против пъпки и стик маската с отмиване на SKIN1004 идват с до 30% намаление.

За пълноценна хипоалергенна и успокояваща грижа SKIN1004 участва още с култовото си почистващо олио с 32% отстъпка и нежната почистваща пяна за лице на цена от 8,99 евро. Финалният щрих в подмладяващата рутина поставят кремът за лице и околоочният серум с колаген на FarmStay с отстъпка до 27%.

Всички предложения могат да бъдат намерени онлайн тук.