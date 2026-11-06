Pizza Lab отвори първи обект в Kaufland в Бургас с промоция за откриването

На 6 ноември клиентите ще получават всяка втора пица безплатно

Pizza Lab отвори първия си обект в Kaufland в Бургас този петък, 6 ноември. Новата локация посреща клиентите във филиала на веригата в кв. „Изгрев“, а по повод откриването посетителите ще могат да се възползват от специална промоция – всяка втора пица ще бъде безплатна в деня на откриването. Концепцията на Pizza Lab дава възможност на клиентите сами да създадат своята пица, като изберат предпочитаните от тях съставки. С новия обект Kaufland разширява допълнителните услуги и предложения за клиентите на хипермаркета.

Обектът в Kaufland Бургас в кв. „Изгрев“ е разположен на площ от над 73 кв. м и разполага с модерна зона за консумация и 18 места за сядане.

В менюто на Pizza Lab се предлагат два вида ръчно омесено тесто, както и безглутенов вариант за пица с размер 25 см. Клиентите могат сами да създадат своята пица, като комбинират разнообразие от съставки – различни сосове и сирена, селектирани меса и салами и прясно нарязани зеленчуци. Пицата се приготвя пред тях и се изпича за по-малко от 2 минути.

Откриването на Pizza Lab е част от развитието на One Stop Shopping концепцията на Kaufland. Освен богатия асортимент от хранителни и нехранителни продукти, посетителите на хипермаркета в Бургас в кв. „Изгрев“ могат да се възползват и от допълнителни търговски обекти и услуги.

Новият Pizza Lab е шести обект, реализиран в партньорство с Kaufland и първият съвместен обект на двете компании в Бургас. Планира се партньорството да се разшири с още две нови локации. Pizza Lab вече има обекти в пет магазина на Kaufland в столицата – на бул. „Тодор Каблешков“ 3, в „Люлин 3“ на бул. „Царица Йоанна“ 97, на бул. „Г. М. Димитров“ 12 – 4-ти км, Централни хали и в „Овча купел 2“ на ул. „Любляна“ 46.