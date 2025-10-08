Войната в Украйна:

Очакват ли се нови наводнения: Оранжев код за интензивни валежи и днес

08 октомври 2025, 06:10 часа 422 прочитания 0 коментара
Обявен е оранжев код за интензивни валежи в 7 области на Северна България за днес, 8 октомври. Това са Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Добрич. Жълт код отново за валежи от дъжд е обявен за други 6 области на северните части на страната – Монтана, Враца, Търговище, Шумен, Габрово и Варна, пише Нова телевизия. Тази вечер проливен дъжд удари Варна и блокира част от подлезите и улиците в града. Затруднено беше движението по Крайезерния път, както и в района на квартал „Аспарухово".

Времето остава облачно и студено

Времето ще остане облачно и с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България.

Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от североизток. По крайбрежието на морето е обявен и жълт код за бурен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 6° и 11°. В София минималната температура ще е около 7°, а максималната - около 10°.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1500 метра – от дъжд. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода 19° и 21°.

Средиземноморският циклон, преминаващ през Балканите ще се изтегля на изток, центърът му ще бъде над Черно море, но все още в близост до източното крайбрежие на полуострова.

