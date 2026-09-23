Първи сняг на Балканите: Сърбия и Босна и Херцеговина побеляха (ВИДЕО)

След като първият сняг падна в районите на Стара планина, Рила и Родопите - той не подмина и други държави от Балканите. Първият сняг за този сезон падна на планинските върхове в части от Босна и Херцеговина и Сърбия, предаде хърватската медия "Индекс". Сняг изненада жителите на Копаоник и Голия, предвещавайки скорошното настъпване на зимата. На Копаоник, ски курорт в Сърбия, валеше сняг, а температурата беше само 1 градус по Целзий. Въпреки че снежната покривка все още не се е образувала, първите снежинки зарадваха любителите на зимните спортове.

Сняг падна и на планината Голия, в района на община Иваница в Сърбия. Въпреки че са свикнали с дълги и студени зими - снегът в края на септември привлече вниманието на местните жители, докато в по-ниските райони все още се регистрират значително по-високи температури.

Изненадани ли са хората?

Според жителите на голийските села снегът вали интензивно, но поради високата температура на въздуха, той не се задържа на земята. „Вали доста обилно, но снежинките се топят веднага. "Свикнали сме с дълги и студени зими, но снегът през септември все пак привлича вниманието“, казаха местните пред агенция РИНА, съобщава Bljesak.info. Голия е известна с променливите си метеорологични условия, а местните жители казват, че сняг е валял в планината почти всеки месец през годините, с изключение на юли. Метеоролозите обясняват, че това е снежна преваляване, което няма да доведе до образуване на снежна покривка, но първите снежинки все пак са ясен знак за настъпването на по-студените дни. ОЩЕ: Честит първи сняг: Планините побеляха (ВИДЕО)