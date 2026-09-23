Извънземни ли са това: За пръв път е засечен радиосигнал от планета извън Слънчевата система

За пръв път астрономи успяха да засекат радиосигнал, свързан с планета извън Слънчевата система. Това стана повод за спекулации, че сигналът може да е изпратен от извънземен разум.

Радиосигнал от Космоса - какво стои зад него

На разстояние от около 63 светлинни години от нас се намира звездата Бета Живописец, която е по-голяма и по-гореща от Слънцето. Около нея обикалят три планети: Бета Живописец b, Бета Живописец c и Бета Живописец d. Използвайки радиотелескопа MeerKAT в Южна Африка, астрономите за първи път получиха радиосигнал, идващ от планета, а не от звезда, пише ScienceAlert.

Учените непрекъснато слушат радиосигнали от Космоса, защото някои от тях може да имат изкуствен произход, тоест да са изпратени от интелигентни извънземни. Преди това астрономите не можеха да кажат със сигурност, че източникът на определени радиосигнали от Космоса са планети извън Слънчевата система, а не техните звезди-майки. Според проучване, публикувано на сървъра за препринти arXiv, учените за първи път са получили радиосигнал, свързан с планета, а не със звезда. И тази планета е Бета Живописец b.

Тази планета е открита през 2008 г. и е огромен свят. Планетата има маса около 10 пъти по-голяма от тази на най-голямата планета в Слънчевата система, Юпитер. Астрономите са засекли ясни, бързи и повтарящи се радиосигнали, идващи от Бета Живописец b, с честота в диапазона от 0,85 до 3,5 GHz.

Свързан ли е този сигнал с извънземен разум? Според учените този радиосигнал създава сиянието на Бета Живописец b, което се получава, когато заредени частици от звездата ѝ взаимодействат с атмосферата и магнитното ѝ поле.

Учените също така за първи път директно измериха силата на магнитното поле на планета извън Слънчевата система. Оказа се, че Бета Живописец b има много силно магнитно поле: то е хиляди пъти по-силно от магнитното поле на Земята.

Въпреки че новият радиосигнал от Космоса не е свързан с извънземни, търсенето на извънземен разум продължава. Във всеки случай, новото изследване е важно за изучаването на други подобни планети, помагайки за по-доброто разбиране на техните характеристики.

"Може би следващият подобен радиосигнал, идващ от планета, ще се окаже послание от извънземна цивилизация. Ако, разбира се, съществуват интелигентни извънземни", споделят учените.

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Темата за извънземните продължава да вълнува учените - те постоянно търсят доказателства за тяхното съществуване не само в Космоса. Изследователят на НЛО Скот Уоринг твърди, че е забелязал огромна правоъгълна аномалия - мистериозен обект, скрит под водния стълб далеч от Папуа Нова Гвинея. Експертът смята, че мистериозният обект, дълъг около 116 километра и широк около 6,5 километра, вероятно е част от извънземна база, пише Daily Mail.

Изследователят е направил откритието, докато е изучавал карти на океанското дъно, създадени като част от проекта „Морско дъно 2030“. Според Уоринг, обектът вероятно е „метална конструкция“ и се смята, че може да се потопи на невероятните 16-24 километра.

Той е на мнение, че огромните размери, необичайната форма и изолираното местоположение на обекта показват, че той е нещо повече от просто естествена геоложка формация. Той също така заяви, че мистериозната структура изглежда доста добре поддържана, а откритата повърхност на обекта показва, че той, по всички сведения, че той все още е обитаем.

Освен това, Уоринг неочаквано заяви, че според него това място днес е обитавано от извънземни. Важно е обаче да се отбележи, че в момента няма независими доказателства, че тази структура е създадена от човека, обитавана или представлява нещо различно от естествено образувание или грешка в картографирането.

Изследователят смята, че мистериозната структура на морското дъно може да се състои от около две дузини различни сгради, всяка с размерите на небостъргач. Освен това се предполага, че обектът е достатъчно голям, за да побере цял град.