Демерджиев иска данъчна проверка на Делян Пеевски заради полетите

Министърът на вътрешните работи изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група, съобщава МВР. Сигналът е във връзка с публични изказвания на народния представител в петък, отразени на официалния сайт на политическата формация.

Там е посочен дословно следният цитат: „На въпрос за това от кого са плащани полетите му, Делян Пеевски беше категоричен : Аз и моето семейство! Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.“ Още: След скандала с полетите на Пеевски: Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов се завърна у нас

Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаквал НАП да провери:

- действителния размер на извършените от лицето, плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи;

периода, през който са извършени тези разходи;

източника и произхода на средствата, с които са заплатени;

наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди;

съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи;

В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице. Още: Парите за мантинели: Изплува връзка и с бивш кмет от ДПС, наред с депутати от ГЕРБ и ИТН

Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди, пишат още от МВР.