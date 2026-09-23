Реал Мадрид поиска смяна на президента на Ла Лига, той отговори остро на "кралете"

Словесната престрелка между ръководството на Реал Мадрид и президента на Ла Лига Хавиер Тебас продължава. След дербито с Атлетико Мадрид, в което остана впечатление, че "кралете" бяха ощетени, Жозе Моуриньо открито критикува съдийството. Малко след това Тебас публикува официално изявление, в което атакува тезата, че съдиите са насочени срещу Реал Мадрид, като заяви, че да вярваш, че съдиите са "насочени срещу Реал Мадрид, означава да живееш в друга галактика".

Тебас не се забави с отговора си към Реал Мадрид

Около 10 часа по-късно Реал Мадрид отвърна на удара. В изявлението си клубът отправи пряка критика към президента на Ла Лига, като определи последните му изказвания като опасни, неразбираеми и неподходящи за длъжностно лице, което носи отговорност. Клубът също така поиска Тебас да се оттегли от поста си, загатвайки желанието си с наличието на "длъжностно лице, способно да управлява състезанието и да развие пълния му потенциал, като същевременно спазва фундаменталния принцип на неутралитет".

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Между изявлението на Реал Мадрид и отговора на Тебас изминаха едва два часа. И той се обърна към профилите си в социалните мрежи, а посланието му беше с остър тон, като разбиваше един по един аргументите, изтъкнати от испанския клуб. Въпросът с "неутралитета" се нареди сред най-важните точки, които предизвикаха отговора на Тебас. Той настоя, че защитата на интересите на всички клубове не означава подчинение на визията на най-силния клуб, като подчерта своята привързаност към независимостта в позициите, които заема.

Тебас написа: "Защитата на интересите на даден клуб не означава да се възприема неговата реторика, а да представляваш всички не означава да се подчиняваш на най-силния. Критикуването на съдийско решение е легитимно, но превръщането на всяка вреда, която се случва на даден отбор, в доказателство за наличието на кампания за преследване, е съвсем друго нещо. От години се говори за наличието на манипулирано първенство, кръг след кръг... Това създава ли доверие или нанася ли вреда на имиджа на испанския футбол?"

"Аз не съм собственик на Ла Лига"

След това Тебас защити мнението си. Заемането на позиция спрямо това, което той счита за несправедливост, не противоречи на неутралитета, аргументира той, а според него е свързано с независимостта при изпълнението на задълженията му. Той заяви: "Ако под неутралитет разбирате да не заемам позиция по нищо, дори по това кое е правилно и кое не, тогава ми искате да се откажа от отговорността си. Независимостта означава да вземам решения според собствените си критерии, без натиск или подчинение, като прилагам едни и същи правила за всички и защитавам общия интерес. Това означава да вземам решения и да заявявам позиции, дори ако на Реал Мадрид това не му харесва. Аз не съм собственик на Ла Лига и няма да я ръководя, сякаш е собственост на един-единствен клуб. Уважавам всички. И не се подчинявам на никого."

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