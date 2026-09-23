Търси се! Близки издирват 38-годишния Богомил Атанасов, изчезнал без следа

38-годишният Богомил Атанасов от София е изчезнал, а близките му търсят всякаква информация за него. В публикация в социалната мрежа Facebook неговата сестра отправя молба към всички, които са го забелязали или имат някакви данни къде може да е бил, да се свържат с нея или директно да се обадят на полицията. Богомил се е преместил да живее в Пловдив, затова и оригиналната публикация е в групата "Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv".

Източник: Facebook

Ето какво гласи апелът на Веси Атанасова: "Здравейте. Пиша този пост с молба и с надежда, ако някой е виждал брат ми - казва се Богомил Атанасов, на 38 години е, висок около 1.90м, вчера е излязъл от апартамента, в който живеят с приятелката му , оставяйки прощална бележка и от тогава е в неизвестност. Ако го видите или сте го видяли някъде вчера, моля , свържете се с мен или с полицията. Оставям телефон за връзка - 0898699840. Благодаря на всеки отзовал се!"