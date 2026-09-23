Съдийската комисия отправи ясно послание към отсъстващия Моуриньо: Покажете уважение!

Претенциите на Реал Мадрид към съдийството в Ла Лига предизвикаха сериозна реакция в Испания. "Кралете" се почувстваха много ощетени по време на загубата с 1:2 в градското дерби с Атлетико Мадрид. Основното им недоволство бе свързано с червения картон на Дийн Хаусен, докато футболистът на "дюшекчиите" Канг-Ин Лий не бе изгонен за друга ситуация. След дербито клубната телевизия на Реал Мадрид излезе с остра позиция, докато Жозе Моуриньо отиде с принтирани снимки от ситуациите на пресконференцията.

Коментарите на Моуриньо предизвикаха сериозно напрежение в Испания

По тази причина председателят на испанската техническа комисия на съдиите Фран Сото отправи ясно послание към треньорите на клубовете по време на срещата на Комисията на мениджърите. Той ги призова да проявяват уважение и съпричастност към съдиите. На събитието присъстваха наставникът на Барселона Ханзи Флик, този на "дюшекчиите" Диего Симеоне, както и Един Терзич. Отсъствието на Моуриньо пък бе отбелязано с най-сериозен интерес. Неговите коментари обаче бяха основен мотив за последвалия призив на Сото.

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На фона на разговорите за отношенията между треньорите и съдиите представители на съдийската колегия подчертаха естеството на натиска, на който са подложени. Съобщението дойде вследствие на полемиката, предизвикана от коментарите на Моуриньо след дербито, в момент, когато ръководството на Ла Лига призова всички мачове и съдии да бъдат третирани с еднакво уважение. Това може да се разгледа като косвено напомняне за коментарите на Моуриньо, в които той критикуваше липсата на международен опит у Ортис Ариас.

Съдийската комисия оттегля жалбата си срещу треньора

Според "Mundo Deportivo" испанската асоциация на футболните съдии, в сътрудничество с правния отдел на техническата комисия, е проучвала дали да подаде жалба пред дисциплинарната комисия във връзка с коментарите на Моуриньо след дербито. Те обмисляха да отнесат случая към отдела, свързан с Испанската футболна федерация, за да бъде образувано дело, което би могло да доведе до налагане на наказание на португалския треньор. Обсъжданията продължиха през целия понеделник. В крайна сметка, както съобщава вестникът, съдийската асоциация реши да не подава жалбата.

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