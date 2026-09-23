Пълна забрана за реклама на хазарт: Нови мерки на правителството

Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, която да достига до младите хора и децата. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Новите промени ще бъдат предложени още днес за обществено обсъждане. ОЩЕ: Без билбордове на всеки 50 метра: Властта готви концепция за хазартната реклама (ВИДЕО)

Премиерът уточни, че с тях ще бъде въведен много по-строг модел за регулиране на сектора. "Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости", поясни още той.

Ще бъдат внесени и промени в Наказателния кодекс за митническите нарушения. "Досега те се третират като административни провинения, през годините нямаше политическа воля това да се случи, защото тези текстове, които предлагаме бъркаме дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление", обясни премиерът.