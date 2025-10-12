Най-важните новини за деня, 12 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 октомври 2025 г.

ФЕНОМЕНЪТ НАСАР СЕ ЗАВЪРНА КАТО ЛЕГЕНДА: ТРИ ТИТЛИ, ЕДИН ДУХ, ЕДНА БЪЛГАРИЯ

България отново е на върха на световния спорт. И името, което я изстреля там, е Карлос Насар – едва 21-годишен млад мъж, превърнал се в истинска легенда. След драматично завръщане на световното първенство във Фьорде, Норвегия, Карлос спечели третата си световна титла и отново показа, че родната школа по вдигане на тежести не просто се възражда – тя отново доминира.

ПРИЗНАНИЕ: ПРИ КРИЗАТА - В "КРАСНО СЕЛО" И "ЛЮЛИН" СЕГА СЕ ЧИСТИ ЗА ПО-МАЛКО ПАРИ

97 тона отпадъци са били извозени през вчерашния ден (11 октомври) в районите "Красно село" и "Люлин" и още 30 тона тази нощ. В настоящия момент събираме нужната ни техника, набираме активно работници. Това обобщи зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева, която добави следното – трябват още 10 камиона, ангажимент има за 9. Подадени са 31 заявления за шофьори от работещи в Завода за отпадъците (СПТО). На въпрос колко точно струва сега извозването на тон боклук в "Красно село" и "Люлин", отговорът беше, че още нямало всички данни, за да се каже, събирали се. До края на миналата седмица чистенето в двата района по договор е било 140 лв. на тон, а новата оферта е била 422 лева на тон. На практика сега се чисти под 140 лв. на тон, призна зам.-кметът пред Нова телевизия.

РУСИЯ ЩЕ ИМА СОЛИДНА БОЙНА МОЩ СЛЕД КРАЯ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА: НОВИ ДАННИ И ОЦЕНКИ КОГА ПУТИН МОЖЕ ДА АТАКУВА НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп на 11 октомври, в който обсъдиха руските атаки срещу енергийната мрежа на Украйна и усилията на Вашингтон за мир в Близкия изток, заяви украинският лидер. Разговорът дойде след масираната руска атака с дронове и ракети на 10 октомври, която причини прекъсвания на тока в Киев и в други региони. „Информирах президента Тръмп за руските атаки срещу нашата енергийна система и оценявам неговата готовност да ни подкрепи“, написа Зеленски в X и оцени разговора като „много положителен и продуктивен“.

В ИМЕТО НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО: "МРАКОБЕСНИЯТ ЗАКОН", КОЙТО РАЗДЕЛИ СЛАВИ ТРИФОНОВ И ИВО СИРОМАХОВ

Конфликтът между Иво Сиромахов и Слави Трифонов не се появи внезапно. Но поводът и решаващата причина са внесен от ИТН законопроект, който предвижда наказания от 1 до 6 години затвор и глоби за разпространение на информация за личния живот без съгласие. Законопроектът беше представен като защита на личното пространство, но бе приет от журналистическите среди като опит за ограничаване на свободата на словото.

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, БЪЛГАРИТЕ В РОДИНАТА: КОЛКО СМЕ И КЪДЕ ЖИВЕЕМ

Тенденцията, че все повече българи се връщат от чужбина в родината, отколкото обратното – заминават и я напускат, се потвърждава в "Население и демографски процеси в България през 2024 г." на НСИ (Националния статистически институт). 52 189 души са се върнали от чужбина в България (промяна на постоянен адрес) през 2024 година, докато 13 002 са направили обратното – напуснали са. Над половината завърнали се идват от страни извън ЕС, само 13,6% се връщат обратно от ЕС. Масово се завръщат имигрантите от Турция (21,8%), Украйна (16,6%) и Сирия (10,5%).

СИГНАЛИ ЗА БАГАЖНИЦИ С ПАЧКИ, ГРАЖДАНСКИ АРЕСТ И ПАРИ НА КАЛПАК: ИЗБОРИТЕ В ПАЗАРДЖИК С ВИСОКА ЦЕНА (ВИДЕО)

Извънредните избори в община Пазарджик за общински съвет протичат с поредица от сигнали за купуване и продаване на гласове в ромските секции в селата в региона. В Огняново се стигна до напрежение, след като на място бе извършен граждански арест от активисти и наблюдатели на вота, а в два автомобила са задържани предполагаеми дилъри на гласове, става ясно от видео излъчвания на представители на инициативата "Правосъдие за всеки" и от депутати на "Продължаваме промяната", които са разположени пред редица секции в общината.

ОГРОМНО МНОЗИНСТВО: АМЕРИКАНЦИТЕ ИСКАТ ОЩЕ ВОЕННА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА И ОЩЕ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ

Поразително мнозинство от американците (77%) подкрепят затягане на санкциите на САЩ срещу Русия за прекратяване на войната в Украйна, според анкета, проведена от Харвардския център за американски политически изследвания (CAPS) и The Harris Poll/HarrisX.

"ИМАТ СИ МНОЗИНСТВО, НО СЕ УПРАЖНЯВАТ НА МОЙ ГРЪБ": ТЕРЗИЕВ ЗА МРЪСНАТА КРИЗА И МЕЧЕШКИТЕ УСЛУГИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

"Битката за боклука сме я започнали от ден 1. И когато Иван Таков и всички ми се изреждат да говорят как се борели от години - имат си мнозинство и могат да вземат каквото си решение искат. И ако много са искали да подпомогнат системата на сметоизвозване на града, е можело да го направят до момента. Не им е било достатъчно важно, но разбирам сега желанието им да се упражняват на мой гръб", каза столичният кмет Васил Терзиев.