1 юни в историята: Христо Ботев пада убит на връх Вола

01 юни 2026, 7:45 часа 599 прочитания 0 коментара
България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

1 юни 1876 г.: Ботевата чета се изтегля към връх Вола, Ботев е застигнат от куршум

В ранните часове на този ден по нов стил (20 май по стар стил) през 1876 година Ботевата чета се изтегля към връх Вола. Изтощени, жадни и гладни, в ранното утро на 1 юни Ботевите четници спират за почивка в местността Вола. Но скоро след това четата е застигната от черкези и башибозук. Започва поредното тежко сражение. Малко по-късно четниците са нападнати и от редовна османска войска с две оръдия. Боевете продължават цял ден, четниците са обградени от три страни. В неравната битка четата претърпява тежки загуби и почти остава без муниции.

Боят е прекратен при залез слънце, след което четническият щаб се събира за обсъждане на по-нататъшните действия. На свечеряване куршум пронизва Христо Ботев и той умира на място.

И до днес се водят спорове за точното място на смъртта на революционера, както и обстоятелства, при които загива. Според една от версиите революционерът пада убит на връх Вола, а според друга - в подножието на връх Камарата в Стара планина.

Спорове се водят и за смъртта му. Най-разпространената версия е, че революционерът пада убит от вражески куршум. Според друга версия, която по-рядко се коментира в съвременната историография, е застигнат от куршума на свои четници. Споменава се името на Никола Обретенов като замесен.

Тялото на революционера е открито на следващия ден, след което главата му е отрязана от врага и занесена на площада във Враца, който по-късно получава неговото име.

Ботевата чета се разделя на 3 групи след гибелта му. Начело на едната от тях застава Никола Войновски, под чието ръководство тя се придвижва на изток в Стара планина. Георги Апостолов и Димитър Икономов съответно предвождат останалите две части, които водят тежки сражения на 3 юни във Врачанския балкан. В продължение на месец четниците са преследвани от турците. По-голяма част от тях са избити, а останалите са заловени, след което са изправени пред съда. Само няколко от Ботевите четници успяват да избягат в Сърбия и Румъния. 

Въпреки че смъртта на Христо Ботев е на 1 юни по нов стил (20 май по стар стил), почитаме паметта му на 2 юни с вой на сирени и 1-минутно мълчание точно в 12:00 часа на обяд.

Поклон пред паметта му!

