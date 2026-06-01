Кабинетът "Радев":

Този месец изтича важен срок, свързан с приемането на еврото

01 юни 2026, 8:28 часа 898 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Този месец изтича важен срок, свързан с приемането на еврото

България вече е част от еврозоната, но в следващите месеци изтичат някои важни срокове от преходния период от лев към евро.

До 30 юни може да обмените останали български левове пo официалния валутен кypc от 1,95583 лв. зa 1 eвpo., без такси и комисионни. Това може да се случи в офисите на търговските банки или в "Български пощи" в населените места без клонове на кредитни институции.

Това напомнят от "Ние, потребителите".

Още: КЗП: Няма скок на цените, но има леко изкривяване след въвеждане на еврото

Ако имате останали левове

След тази дата търговските банки и "Български пощи" могат да въведат такси за тази услуга.

Ако обменяте в банките суми над 30 000 лв. на една трансакция е необходима предварителна заявка от 3 работни дни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

До 30 юни можете да обменяте безплатно левове в евро и в клоновете на "Български пощи" в населените места, където няма офиси на търговските банки. Всеки може да обмени до 1000 лв. на ден, а в отделни клонове - и до 10 000 лв., но се изисква предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.

Още: Съдът на ЕС отхвърли иска срещу въвеждането на еврото у нас

Банките и "Български пощи" имат право от началото на юли да въведат такси за обмен на банкноти и монети от левове в евро.

Търговските банки и пощите нямат право до края на 2026 г. да отказват да извършват услугата. Това не важи единствено за пощите и то само, ако нямат моментна наличност.

И за в бъдеще обаче Българска народна банка ще продължи да обменя левове в евро без такси и комисионни, безсрочно.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евро левове приемане на еврото обмен на левове
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес