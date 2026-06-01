Този месец изтича важен срок, свързан с приемането на еврото

България вече е част от еврозоната, но в следващите месеци изтичат някои важни срокове от преходния период от лев към евро.

До 30 юни може да обмените останали български левове пo официалния валутен кypc от 1,95583 лв. зa 1 eвpo., без такси и комисионни. Това може да се случи в офисите на търговските банки или в "Български пощи" в населените места без клонове на кредитни институции.

Това напомнят от "Ние, потребителите".

Ако имате останали левове

След тази дата търговските банки и "Български пощи" могат да въведат такси за тази услуга.

Ако обменяте в банките суми над 30 000 лв. на една трансакция е необходима предварителна заявка от 3 работни дни.

Източник: БГНЕС

До 30 юни можете да обменяте безплатно левове в евро и в клоновете на "Български пощи" в населените места, където няма офиси на търговските банки. Всеки може да обмени до 1000 лв. на ден, а в отделни клонове - и до 10 000 лв., но се изисква предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.

Банките и "Български пощи" имат право от началото на юли да въведат такси за обмен на банкноти и монети от левове в евро.

Търговските банки и пощите нямат право до края на 2026 г. да отказват да извършват услугата. Това не важи единствено за пощите и то само, ако нямат моментна наличност.

И за в бъдеще обаче Българска народна банка ще продължи да обменя левове в евро без такси и комисионни, безсрочно.