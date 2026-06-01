Лятото идва: От пороите в началото на юни до 37 градуса в края

Днес - за празника на децата, забавленията е добре да приключат до 14 часа, защото след това ни чакат валежи и гръмотевици. До края на седмицата се очакват слънчеви часове до обяд, след това краткотрайни, интензивни валежи с гръмотевични бури. Температурите ще са около 25-30 градуса. Нормални синоптични процеси предстоят през следващите дни. Тази прогноза за времето направи Красимир Стоев от НИМХ. По думите му големи колебания в температурите не се очакват.

На 21 юни започва астрономическото лято. Най-ниските температури ще са около 8 и 13 градуса, а най-високите - около 32 и 37 градуса.

„Валежите ще са около нормата, но юни е един от месеците с много валежи“, каза той.

Дългосрочната прогноза показва, че през втората половина на месеца се очаква стабилизиране на времето, а температурите ще се повишат. Валежи почти няма да има. „Очакват ни много слънчеви часове. Изведнъж ще стане много горещо. Ще става за море, като температурата на морската вода е между 18 и 20 градуса и ще се повишава“, каза синоптикът.

Времето днес

"Преди обяд над цялата страната ще е преобладаващо слънчево. По-късно – следобед и вечерта - в Западна, Централна и Североизточна България ще се оформят гръмотевични облаци с временно интензивни дъждове, резки пориви на вятъра и висок потенциал за градушка. Дневни температури ще са между 26 и 31 градуса", каза синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.