Кабинетът "Радев":

Доза допамин за 8 юни 2026 г.: Без такива шегаджии наоколо, моля!

08 юни 2026, 22:30 часа 1216 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Доза допамин за 8 юни 2026 г.: Без такива шегаджии наоколо, моля!

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Или пък, както е в този случай - че светът не е чак толкова пълен с шегобийци, които да ни докарат стрес като този:

Още: Доза допамин: 6 юни 2026 г.

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усмивка настроение Допамин усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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