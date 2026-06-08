Доза допамин за 8 юни 2026 г.: Без такива шегаджии наоколо, моля!

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.



Или пък, както е в този случай - че светът не е чак толкова пълен с шегобийци, които да ни докарат стрес като този:

Още: Доза допамин: 6 юни 2026 г.

I couldn’t stop watching these pranks 😂😂😂

They’re more than funny https://t.co/hUQsNwSAk4 pic.twitter.com/XmioBw0vRp — Pato (@UTD_Pa) June 8, 2026