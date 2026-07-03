Радев потвърди: Учебниците по религия са готови

Премиерът Румен Радев потвърди твърдото намерение на правителството си да въведе в учебната програма предмета "Добродетели и религии". Всички учебни пособия по религия вече са готови и остават само тези по "Добродетели".

"Имаме пълната подкрепа от Светия синод за предприетите действия и замисълът на правителството как да бъде въведен учебният предмет", обяви Радев по време на блиц контрол в парламента, в отговор на въпрос от народния представител Ангел Янчев от "Възраждане" във връзка с въвеждането на предмета "Добродетели и религии".

Религия - през учебната 2027/2028 г.

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По план в рамките на 1 година трябва да се направи сериозно обществено обсъждане, да бъдат изработени всички учебни пособия по предмета "Добродетели". Целта е той да може да бъде въведен през учебната 2027/2028 г., уточни Радев.

"Трябва да е ясно, че всички учебни пособия по предмета "Религия" са готови и те са приети, но по предмета "Добродетели" не са готови, те тепърва трябва да се разработват и това е една тема на сериозен обществен дебат и той трябва да бъде направен", обясни Радев.

Премиерът постави акцент върху нуждата от сериозно обществено обсъждане и дебат, както и обсъждане с родителски организации, предаде БТА.

"Ще работим така, че да има консенсус в обществото", обеща Радев.

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Решение след среща с патриарха

Радев проведе преди седмица среща с патриарх Даниил, на която бяха обсъдени и въпросите, свързани с въвеждането на учебен предмет "Добродетели и религия" в образователната програма в страната, с необходимостта от подготовка на достатъчно на брой преподаватели и със съдържанието на учебния материал.

Патриарх Даниил подчерта, че са показателни добрите резултати в училищата, където този предмет вече е въведен като свободно избираем.

Патриархът открои значимата роля на Радев като държавен глава за добрия диалог с Българската православна църква и му пожела и служението му като български министър-председател да бъде "народополезно и душеспасително".

"Интересува ме религията на всички православни християни да бъде уважавана. Не искам да намесваме църквата в политиката, както не искам и политиката да навлиза в религията", заяви премиерът Радев след срещата.