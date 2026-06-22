Двойно повече камери ще ловят джигитите: Полицията обясни как се бори с нарушенията

Шофирането е една голяма отговорност и като се движим ясно трябва да се съзнава каква отговорност се носи. Толкова много водачи се движат в аварийната лента - една толерантност липсва, едно неразбиране на правилата за движение по пътищата. Това заяви пред БНТ главен инспектор Лъчезар Близнаков от отделн "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП). Още: Като от екшън филм: Криминално проявен се опита да открадне кола с дете в нея

Затваря ли си очите полицията?

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122 са заловените шофьори с алкохол и наркотици в кръвта за последния уикенд.

Той посочи, че полицията се опитва на мускули да ограничава нарушенията на пътя, включително и тези нарушения, свързани с това автомобил да се дава и на непълнолетни деца.

"Все повече се констатират водачи, които изчерпват контролните си точки", коментира главен инспектор Лъчезар Близнаков.

Има и много монтирани стационарни камери по места. В София също ще се появят нови камери, така че техническите средства рязко ще се увеличат през следващата година.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков увери, че полицията не си затваря очите на пътя. "Опитваме се да борим нарушителите на пътя. Ако всички институции полагат такива усилия, каквито полагат МВР, тогава резултатите ще са много по-добри", добави той.

Целта на полицията - да осъществява контрол, превенция и да бъде на повече места на пътя, спрямо ресурса, който има.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков призова шофьорите да внимават как карат през летните месеци. "Ще се движим с необозначени автомобили по автомагистралите, за да изведем тези шофьори, които дразнят всички", каза още той.

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