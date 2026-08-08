"Магнитски" се намагнетизира: Някой май ще трябва да пострада

Безспорно политическият скандал на седмицата в България тръгна всъщност от миналата неделя (2 август) – а именно, че в официален документ Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) казва, че е установила, че Бойко Борисов е получавал пари от Васил Божков, в замяна на което бившият премиер на България и лидер на ГЕРБ фаворизирал бизнесите на Божков. Борисов категорично отрече, но е показателно как точно се развиха нещата още от отговора му – ПРИПОМНЕТЕ СИ: Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков

На първо място – въпросът за OFAC беше зададен публично на Борисов, на пресконференция и то кажи-речи в началото. Леко плахо, но от кореспондент на национална медия. На видеокадрите се виждат микрофони само на Нова телевизия, БНТ и bTV като говорим за големите национални телевизии.

Впоследствие – Нова телевизия изключително активно разчепка темата, при това не в едно предаване на сутрешния блок на медията – ОЩЕ:

Последва и реакция на "Демократична България", която тръгна да търси информация от САЩ какво точно казват американците и по-важното – какво ще правят. Именно това е ключовият въпрос – какво ще се случи, а не какво се говори – ОЩЕ: Горанов има, а Борисов не: ДБ питат OFAC за критериите за "Магнитски"

Какво става?

Предвид цялата картинка, няма как да не възникне въпросът – тече ли процес по елиминация на Борисов от политическата сцена? И ако това се случи, ще последва ли вече и съдебна сага, в България?

Че Нова телевизия вложи доста ресурс да направи видима историята е показателно. Помним съдбата на Анна Цолова, някои от нас все още. Точно затова редакционният избор за отразяване в случая е интересен. Отразяването е оправдано като обществено значимо и то безспорно, но само това ли стои зад мотивите да се търсят толкова ъгли към тази картина – ОЩЕ:

Направо казано – КОЙ къде стои сега на политическата шахматна дъска? Ако Борисов влезе в списъка "Магнитски", едва ли българите, които чакат да видят дали той няма да се сблъска челно с правосъдие в България, ще са особено впечатлени. От друга страна ако влезе там, дали това няма да е необходимият импулс за управлението на Румен Радев да задейства вечно скърцащата прокуратурно-съдебна българска машина? Защото изпълнителната власт се промени, поне на повърхността със сигурност, обаче съдебната власт не се променя току така, с общи избори. И за да може българското правосъдие да покаже променено лице, трябват доста усилия – често невъзможни без помощ отвън, тъй като, както се казва в старата мъдрост: Няма помощ отвътре, когато се мести гробище.

Когато по света се случи голяма политическа фигура да падне в лапите на правосъдието, това винаги е съпровождано от политическа игра зад кулисите. Сега на пръв поглед Румен Радев е силният, Бойко Борисов е опозицията и то не недосегаемата. Делян Пеевски също е в опозиция – но въпросът в каква точно си виси. А натискът за "разграждане" ще се засилва с напредването на мандата на Радев.

Само че дали зад кулисите Радев има силата да разгради модела, срещу който имаше толкова протести. Или Радев ще изгради килия като Илия? Сега има ли процес, стар като света – стани ми ти приятел, за да не съм ти враг и помогни да катурнем твоя доскорошен приятел, който ми е враг? С малко любезна помощ отвъд Океана. Помним ареста на Борисов от времето на Кирил Петков, който въобще не беше правно и юридически аргументиран. Втори такъв фойерверк само би бетонирал лидера на ГЕРБ завинаги - не може да се действа така глупаво, без солидни доказателства. OFAC обаче има ли ги и ще се превърне ли в лост сега?

Много години Бойко Борисов успя да се справи с какво ли не. Но в тази игра е достатъчно една стъпка да сбъркаш, независимо колко победи си постигнал преди това.

Автор: Ивайло Ачев