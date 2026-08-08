Перник обяви частично бедствено положение заради пропаднал път от национално значение

Община Перник обяви частично бедствено положение заради пропаднал път.

Компрометираният път води към газорапределителната станция в кв. "Изток" и е от стратегическо значение за националната сигурност. Пропадането се дължи на новообразувало се свлачище.

Процесите по свличането на земна маса са започнали преди няколко месеца, съобщиха от общината. Достъпът до пътя е напълно спрян.

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"Това, държа да подчертая, е път, който не е натоварен с автомобили, въпреки това пътят е затворен към днешна дата за преминаване на автомобили. Газоразпределителната станция е от стратегическо значение, затова незабавно беше свикан щабът при изпълнение на общинския план за защита при бедствия, уведомени са фирмите, които я обслужват, и е започнат процесът по работа и проектиране, за да бъде отстранен проблемът", каза заместник-кметът на Перник Адриан Скримов, цитиран от БНР.

Изпратени са документи до Междуведомствената комисия за финансиране изграждането на нов път, както и за укрепване на свлачището след изготвяне на проекта.

Частичното бедствено положение е в сила до 24 август.

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