Дъжд или слънце? Времето утре - 6 март 2025 г.

05 март 2026
На 6 март 2026 г. ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Утре предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Температурите

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 14°. Над Черноморието преди обяд облачността ще е предимно значителна, но след обяд ще се разкъса, по северното крайбрежие и ще намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по Северното Черноморие до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°. 

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева
