Дъждовна или слънчева събота? Времето утре - 20 декември 2025 г.

На 20 декември 2025 г. минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по-високи по Черноморието, за София – около минус 2°. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се увеличи и в края на деня на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Предимно слънчево ще бъде над Югозападна България. В източните части от страната ще духа до умерен вятър от север-североизток, в останалите райони – слаб от изток-североизток. Ще започне понижение на дневните температури: максималните в повечето места ще бъдат между 3° и 8°, в югозападните райони и по Черноморието – до 10°-12°, за София – около 8°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево над планините

Над планините предимно слънчево ще бъде през повечето дневни часове в Рило-Родопската област, докато над Стара планина и Странджа още преди обяд облачността ще се увеличи. През втората половина на деня на отделни места там ще превали слаб дъжд, по най-високите части и слаб сняг.

Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, а на 2000 метра – около 4°.

Дъжд над морето

Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

