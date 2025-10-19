Война на банди в мола: 15-годишен наръган, лекари се борят за живота му

15-годишно момче е било намушкано с нож в мол в София тази вечер.Сигналът за инцидента е подаден в полицията малко преди 20:00 часа.

Инцидентът е станал в голям търговски център, разположен на ъгъла на булевардите "Александър Стамболийски" и "Опълченска".

Спречкването е възникнало на третия етаж на мола, в близост до един от ескалаторите. Според първоначалната информация е избухнал скандал между две младежки компании, който е прераснал във физическа саморазправа. Пострадалото момче е откарано в болница. По неофициални данни състоянието му е много тежко и има опасност за живота му.

На мястото на инцидента са изпратени полицейски екипи и криминалисти, които извършват оглед и разпитват свидетели.

Очевидци разказват за паника сред посетителите на мола, като са се чували крясъци, а деца са тичали уплашени по етажите. Едно от децата е предупреждавало хората да не се качват на горния етаж заради сбиването, предава NOVA.

