Войната в Украйна:

Война на банди в мола: 15-годишен наръган, лекари се борят за живота му

19 октомври 2025, 20:56 часа 2226 прочитания 0 коментара
Война на банди в мола: 15-годишен наръган, лекари се борят за живота му

15-годишно момче е било намушкано с нож в мол в София тази вечер.Сигналът за инцидента е подаден в полицията малко преди 20:00 часа. 

Инцидентът е станал в голям търговски център, разположен на ъгъла на булевардите "Александър Стамболийски" и "Опълченска".

Спречкването е възникнало на третия етаж на мола, в близост до един от ескалаторите. Според първоначалната информация е избухнал скандал между две младежки компании, който е прераснал във физическа саморазправа. Пострадалото момче е откарано в болница. По неофициални данни състоянието му е много тежко и има опасност за живота му.

На мястото на инцидента са изпратени полицейски екипи и криминалисти, които извършват оглед и разпитват свидетели.

Очевидци разказват за паника сред посетителите на мола, като са се чували крясъци, а деца са тичали уплашени по етажите. Едно от децата е предупреждавало хората да не се качват на горния етаж заради сбиването, предава NOVA. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Наръгаха мъж на Цариградско шосе в София 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
дете мол Нож полиция
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес