Една година без Сияна - трагедията, която обедини обществото

Една година след смъртта на Сияна България продължава да помни трагедията, която разтърси обществото и го обедини по начин, рядко виждан в последните години. В дните след инцидента институциите бяха в ступор, а обществото гневно. Последваха протести и както се случва у нас - проверки, обвинения и уволнения на служители от пътната агенция.

Реакцията

Месец след трагедията огромно множество от хиляди хора се събраха пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, за да изразят мъката си и да настояват за справедливост. "Само с добрина и сила, а не с вдигната ръка можем да бъдем заедно и да променим България", заяви тогава пред събралото се множество бащата на Сияна Николай Попов.

Последваха спешни мерки за безопасността на движение по пътищата, като правителството на Росен Желязков набеляза и публикува. Медии и общество следяхме тяхното изпълнение. Дали в резултат на тях или на пробуденото от случая общество за първи път имаме намаляване на пътните инциденти, което в цифри се равнява на спасени 22 човешки живота. Година по-късно името на Сияна остава в обществената памет като напомняне за крехкостта на живота, за отговорността на институциите и за силата на гражданското общество.

Трагедията, която отне едно дете, се превърна в повратна точка, която задължава – да не допускаме безразличие, да настояваме за промяна и да продължим да пазим децата си. Паметта за Сияна остава жива, защото тя промени страната и показа, че когато обществото говори в един глас, държавата чува.

"Никой баща не заслужава това"

"Никой баща на света не заслужава това! Искам да живея в страна, която не допуска децата й да си отиват по този начин! 1 година без Сияна!", написа от своя страна водещият Ники Кънчев в социалните мрежи.