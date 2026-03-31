Най-вкусният Великден е в Kaufland

Времето на споделените семейни моменти отново е тук. Пролетта настъпва с повече светлина, по-дълги дни и онова приятно оживление у дома, което подсказва, че Великден наближава. В седмицата до 5 април магазините на Kaufland България отново застават до своите клиенти с богато разнообразие от продукти за празничната трапеза, така че списъкът за пазаруване да бъде не само дълъг, но и изгоден.

От Kaufland пекарна вече се носи ароматът на Великден, а сред акцентите са козунакът с белгийски шоколад и филирани бадеми с 31% намаление, както и козунакът с шоколад с цели 38% отстъпка. По-различен празничен вкус носят козунакът с крем пистачио, шоколад и шамфъстък, както и този с боровинки и орехи. Класиката също винаги има място на трапезата – козунак класик може да бъде закупен за 1,88 евро (3,68 лв.), а козунакът със стафиди за 1,99 евро (3,89 лв.).

Емблематични за Великден са и яйцата. Ритейлърът предлага богато разнообразие на добри цени – бели яйца „Ровенто“ от свободни кокошки са само за 3,06 евро (5,98 лв.), яйца „Зора“ от подово отглеждани кокошки за 2,55 евро (4,99 лв.), както и яйца „Брей!“, обогатени със селен, за 2,29 евро (4,48 лв.). За всички, които искат да си спестят време в натоварените дни преди празника, ритейлърът предлага и вече сварени и боядисани яйца – 10 броя за 3,47 евро (6,79 лв.).

Началото на всяка хубава великденска трапеза е свежата салата – цветна, хрупкава и пълна с пролетен вкус. Затова и тази седмица предложенията при зеленчуците са повече от апетитни. Ранното зеле е с 46% намаление, морковите са на половин цена и струват само 0,50 евро (0,98 лв.) за килограм, репичките „Брей!“ са на цена от 0,66 евро (1,29 лв.), а краставиците са с впечатляващите 64% отстъпка за притежателите на Kaufland Card и могат да бъдат закупени за едва 1,27 евро (2,48 лв.) за килограм.

В графата „Да купя нещо за основно“ отлично предложение за притежателите на Kaufland Card е свинското каре от свежата витрина на ритейлъра, което е с 58% намаление. То може да бъде гарнирано с мити картофи на половин цена за 0,50 евро (0,98 лв.) за килограм, а броколите са с 25% отстъпка. За празничните дни винаги са нужни и основни продукти за вкусни домашни ястия, затова 12 бутилки слънчогледово олио „Златно Добруджанско“ струват 14,66 евро (28,67 лв.) с Kaufland Card. Посетителите могат да разчитат и на изгодни предложения за различни видове Coca-Cola, Fanta и Sprite, пакет от 12 кена бира „Пиринско“ и промопакет кафе на зърна Lavazza Qualità Oro.

Празничната седмица носи и повече цвят у дома. Поводите са много – от Цветница до споделените семейни моменти около Великденската трапеза. Затова магазините на Kaufland ще бъдат изпълнени с разнообразие от свежи цветя. Букет от 7 лалета струва 2,29 евро (4,48 лв.), 11 рози са на цена от 2,55 евро (4,99 лв.), а хризантемите внасят настроение в букет за 3,32 евро (6,49 лв.). Освен това клиентите могат да избират и от богато разнообразие от орхидеи, стайно растение „Кала“, градинска хризантема, роза и още много пролетни предложения, които носят красота и уют във всеки дом.

